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Acumuló 6 años de cárcel en 48 horas: primero por asaltar en Rivadavia y ahora por apuntarle con un arma a un policía

El delincuente es Brian Exequiel Ruarte. A pesar de estas dos condenas en cuestión de días, todavía debe rendir cuentas por una causa de hurto agravado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Brian Exequiel Ruarte se convirtió en el protagonista de un récord criminal tan rápido como violento en la provincia. En un lapso de apenas 48 horas, el joven pasó de recibir una condena por un asalto tipo motochorro en Rivadavia a sumar una nueva sentencia tras protagonizar un enfrentamiento armado con la Policía en pleno centro de Capital. Con esta unificación de penas, Ruarte deberá cumplir un total de 6 años de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

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Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El 31 de marzo último, una mujer fue víctima de un brutal asalto por parte de dos motochorros en el interior del Barrio Huazihul, en Rivadavia. El acompañante forcejeó con la damnificada para arrebatarle sus pertenencias. Los gritos desesperados de la mujer hicieron que los vecinos salieran a ayudarla; fue en ese momento cuando el autor realizó dos disparos con el arma que empuñaba, se subió a la moto y se dio a la fuga. El caso comenzó a investigarse y el destino le jugó una mala pasada a los delincuentes, porque ambos cayeron al día siguiente en Capital. Ambos fueron identificados como Brian Exequiel Ruarte y Mario Pereyra. Este sábado fueron condenados los dos. Ruarte es el más complicado porque además de la condena efectiva que recibió, todavía debe rendir cuentas por otros procesos judiciales abiertos. Más info en @tiempodesanjuan #video #asato #policiales #sanjuan #tiempodesanjuan"
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Sin embargo, su situación se agravó drásticamente debido a un hecho ocurrido recientemente en la zona de Avenidas Córdoba y España. En esa ocasión, tras ser detectado en una actitud sospechosa, el delincuente inició una fuga que terminó con un enfrentamiento directo: Ruarte extrajo un revólver calibre 22 y le apuntó a un efectivo policial antes de ser reducido.

Por este último episodio, se llevó adelante un juicio abreviado en Flagrancia donde se lo halló culpable del delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Al ser reincidente y tener la condena previa de hace apenas dos días, la justicia resolvió unificar ambas sentencias en una pena única de 6 años de cárcel.

A pesar de que ya tiene asegurada una larga estadía en el penal de Chimbas, todavía tiene que rendir cuentas por otra causa. Esto podría incrementar incluso más su tiempo tras las rejas.

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