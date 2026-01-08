jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Rescataron 8 perritos atrapados en una alcantarilla sanjuanina y la reacción de su madre causó emoción

Si bien los primeros cachorros fueron retirados del hueco sin problemas, para alcanzar al último de ellos debieron intervenir los Bomberos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El emocionante rescate de ocho cachorros que se desarrolló en Jáchal.

El emocionante rescate de ocho cachorros que se desarrolló en Jáchal.

Una escena cargada de tensión, solidaridad y amor maternal se vivió en Jáchal, cuando una perra y sus ocho perritos quedaron atrapados en una alcantarilla frente al edificio de Vialidad Nacional. El operativo de rescate movilizó a vecinos y a los Bomberos Voluntarios, y tuvo un desenlace que conmovió a todos: la madre no quiso irse del lugar hasta asegurarse de que su último hijo estuviera a salvo.

Lee además
El Puma Rodríguez expresó su alegría tras la caída de Nicolás Maduro.
Repercusiones

La emoción y una ilusionante confesión del Puma Rodríguez tras la caída de Maduro
¿un mes sin redes sociales? los sanjuaninos contaron que harian si se desconectaran
TIEMPO PREGUNTA

¿Un mes sin redes sociales? Los sanjuaninos contaron qué harían si se desconectaran

La historia comenzó cuando vecinos advirtieron que una perra había dado a luz dentro de una alcantarilla, un espacio oscuro, húmedo y peligroso, donde luchaba por mantener con vida a sus crías. Con esfuerzo y cuidado, los rescatistas lograron sacar uno a uno a los primeros cachorros, todos de aproximadamente un mes de vida.

Sin embargo, el alivio duró poco, según indicaron en la cuenta Hogar Animal Jáchal. Quedaba un último cachorro atrapado en el fondo del hueco, inmovilizado por un bloque que hacía imposible alcanzarlo sin herramientas adecuadas. El tiempo pasaba, la angustia crecía y el temor a no llegar a tiempo se hacía cada vez más fuerte.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Emoción en Jáchal Ocho cachorritos quedaron atrapados junto a su mamá en una alcantarilla frente a Vialidad Nacional. Los primeros fueron rescatados rápidamente, pero el último necesitó la intervención de los Bomberos Voluntarios. Tras un intenso operativo, el final fue feliz: todos pudieron salir con vida. La mamá, Blaky, conmovió a todos al negarse a irse hasta asegurarse de que su último hijo estuviera a salvo. Más info en @tiempodesanjuan *Video: Hogar Animal Jáchal #jachal #rescate #perros #video #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Ante la imposibilidad de continuar por sus propios medios, se solicitó ayuda a los Bomberos Voluntarios de Jáchal. El personal llegó rápidamente y comenzó una tarea compleja y agotadora, librando una verdadera lucha contra el espacio reducido y los obstáculos para salvar a una vida frágil e indefensa.

Finalmente, tras un intenso trabajo, el rescate fue exitoso. El último cachorrito pudo ser liberado y devuelto a su madre, desatando lágrimas y aplausos entre quienes seguían el operativo.

La perra, a la que bautizaron Blaky, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada: se negó a subir a la movilidad de traslado hasta comprobar que su último hijo estaba a salvo. Un gesto instintivo y poderoso que reflejó el amor incondicional de una madre que no abandona, ni siquiera en medio del miedo y el dolor.

image

Desde la organización que participó del rescate expresaron un profundo agradecimiento a los Bomberos Voluntarios, en especial al jefe Carlos Alaniz y a todo su equipo, por su compromiso y vocación de servicio. “Por estar cuando más se los necesita, por no mirar hacia otro lado, por salvar vidas”, señalaron.

Hoy, Blaky y sus ocho cachorros se encuentran a salvo, pero necesitan de la ayuda de la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias firulais.jachal, a nombre de María Cristina Ruiz, para contribuir a su cuidado y bienestar.

Temas
Seguí leyendo

Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

San Juan echa a volar una nueva ilusión en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Origen San Juan inauguró en Pinamar y acerca la producción local a turistas de todo el país

Abrieron las inscripciones presenciales para Verano Tech en cuatro departamentos: ¿Cuáles son?

El pedido de las autoridades a los sanjuaninos ante las intensas lluvias

La playa de La Serena desde el aire y una vista única al atardecer

La obra clave y el plan del Gobierno para garantizar el agua a los albardoneros tras la rotura del canal

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fortisimo temblor sacudio el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una molotov
En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Por Elizabeth Pérez
El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Un fuerte chaparrón con caída de granizo en algunas zonas, sorprendió a San Juan este jueves por la mañana.
Antes del mediodía

Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves