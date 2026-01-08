Rescataron 8 perritos atrapados en una alcantarilla sanjuanina y la reacción de su madre causó emoción

Una escena cargada de tensión, solidaridad y amor maternal se vivió en Jáchal, cuando una perra y sus ocho perritos quedaron atrapados en una alcantarilla frente al edificio de Vialidad Nacional. El operativo de rescate movilizó a vecinos y a los Bomberos Voluntarios, y tuvo un desenlace que conmovió a todos: la madre no quiso irse del lugar hasta asegurarse de que su último hijo estuviera a salvo.

La historia comenzó cuando vecinos advirtieron que una perra había dado a luz dentro de una alcantarilla, un espacio oscuro, húmedo y peligroso, donde luchaba por mantener con vida a sus crías. Con esfuerzo y cuidado, los rescatistas lograron sacar uno a uno a los primeros cachorros, todos de aproximadamente un mes de vida.

Sin embargo, el alivio duró poco, según indicaron en la cuenta Hogar Animal Jáchal. Quedaba un último cachorro atrapado en el fondo del hueco, inmovilizado por un bloque que hacía imposible alcanzarlo sin herramientas adecuadas. El tiempo pasaba, la angustia crecía y el temor a no llegar a tiempo se hacía cada vez más fuerte.

Ante la imposibilidad de continuar por sus propios medios, se solicitó ayuda a los Bomberos Voluntarios de Jáchal. El personal llegó rápidamente y comenzó una tarea compleja y agotadora, librando una verdadera lucha contra el espacio reducido y los obstáculos para salvar a una vida frágil e indefensa.

Finalmente, tras un intenso trabajo, el rescate fue exitoso. El último cachorrito pudo ser liberado y devuelto a su madre, desatando lágrimas y aplausos entre quienes seguían el operativo.

La perra, a la que bautizaron Blaky, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada: se negó a subir a la movilidad de traslado hasta comprobar que su último hijo estaba a salvo. Un gesto instintivo y poderoso que reflejó el amor incondicional de una madre que no abandona, ni siquiera en medio del miedo y el dolor.

Desde la organización que participó del rescate expresaron un profundo agradecimiento a los Bomberos Voluntarios, en especial al jefe Carlos Alaniz y a todo su equipo, por su compromiso y vocación de servicio. “Por estar cuando más se los necesita, por no mirar hacia otro lado, por salvar vidas”, señalaron.

Hoy, Blaky y sus ocho cachorros se encuentran a salvo, pero necesitan de la ayuda de la comunidad. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias firulais.jachal, a nombre de María Cristina Ruiz, para contribuir a su cuidado y bienestar.