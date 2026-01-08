jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Videos

Preocupación en Valle Fértil por el temporal: la voz del municipio por las crecientes, las casas en peligro y el colectivo varado

Las lluvias intensas provocaron crecientes, rutas intransitables y viviendas afectadas en distintos puntos del departamento. El Municipio de Valle Fértil intervino por familias con agua en sus casas y por un colectivo con 30 pasajeros que quedó aislado, mientras piden extremar precauciones y no cruzar badenes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
alerta en valle fertil: rutas intransitables y crecientes tras las fuertes lluvias
Importante

Alerta en Valle Fértil: rutas intransitables y crecientes tras las fuertes lluvias
dos clubes, en disputa por la organizacion del safari tras las sierras: ¿corre riesgo la competencia?
Conflicto

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?

Según pudo saber Tiempo de San Juan, una de las situaciones más delicadas se registró en Baldes del Sur de Chucuma, donde familias pidieron ayuda luego de que el desborde del río provocara el ingreso de agua a sus viviendas. Desde la Municipalidad confirmaron a este medio que camionetas de la intendencia viajaron hacia la zona para asistir a los vecinos, aunque advirtieron que el operativo presenta riesgos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2009383461564362823&partner=&hide_thread=false

“Se torna peligroso asistir porque es una zona baja”, indicaron fuentes municipales, al referirse a la dificultad del terreno y al comportamiento impredecible de la creciente. “Se torna peligroso asistir porque es una zona baja”, indicaron fuentes municipales, al referirse a la dificultad del terreno y al comportamiento impredecible de la creciente.

Otro episodio que encendió las alertas fue el de un colectivo que viajaba desde el Gran San Juan hacia Valle Fértil, el cual quedó aislado con unas 30 personas a bordo a causa del agua acumulada en los caminos. Hasta la tarde de este jueves, la Municipalidad intervino en el lugar y brindó alimentos y asistencia a los pasajeros, mientras se evaluaba cómo garantizar su traslado seguro.

Desde la intendencia señalaron además que la zona sur del departamento es la más comprometida, debido a las características del terreno y a la altura, factores que agravan el impacto de las lluvias intensas. En ese marco, recomendaron no arriesgarse a cruzar badenes ni sectores con agua, ya que las crecientes pueden intensificarse aun cuando en el lugar no esté lloviendo.

En paralelo, durante las primeras horas de la tarde, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que varias rutas del departamento permanecen intransitables. Entre los puntos más afectados se encuentra la Ruta Provincial 510, en el tramo sur entre Marayes y Villa San Agustín, cortada antes de llegar a Astica por la bajada de agua en los badenes y el arrastre de material.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron crecientes repentinas y dejaron varias rutas totalmente intransitables. En la Ruta 510, antes de llegar a Astica, vecinos reportaron que “acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo”. El agua arrastró barro y material, bloqueando por completo el paso. Además, hubo subidas importantes en el Río San Agustín, el ingreso al dique San Agustín, Puesto San Antonio y sectores de las Sierras de Chávez, zonas críticas del departamento. Más info en @tiempodesanjuan #lluvia #crecida #ValleFértil #videos #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

“Acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo”, describieron desde la zona. “Acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo”, describieron desde la zona.

También se reportaron crecientes en el ingreso al dique San Agustín, en el Río San Agustín y en sectores de Puesto San Antonio, dentro de las Sierras de Chávez, puntos que suelen activarse con precipitaciones intensas.

El comunicado oficial de Vialidad detalló el siguiente estado de las rutas:

  • RP 510 – Tramo Sur (Marayes – Villa San Agustín): intransitable.
  • RP 506 – Balde del Sur: intransitable.
  • RP 507 – Los Valencianos: intransitable.
  • RP 511 – Río Balde de las Chilcas: intransitable.
  • RP 523 – Villa San Agustín – Los Bretes: intransitable.

El resto de los caminos del departamento se encuentra transitable con extrema precaución, debido a la presencia de barro, agua acumulada y lluvias aisladas. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación ante la posibilidad de nuevas crecientes por precipitaciones en zonas altas.

Temas
Seguí leyendo

Tras las lluvias, el Gobierno de San Juan asistió a más de 400 familias

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Diccionario chileno: guía básica para comunicarse al otro lado de la cordillera

La Serena "blindada" y la sensación de los sanjuaninos que optan por caminar más

Suspenden las colonias de verano en San Juan para este viernes 9 de enero, excepto en un departamento

Ocho años después de predecir un resultado del Mundial, un sanjuanino volvió a "pegarla": ¡tuiteó que faltaba un temblor!

El nuevo paseo gastronómico de la Capital, casi listo

¿Un mes sin redes sociales? Los sanjuaninos contaron qué harían si se desconectaran

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fortisimo temblor sacudio el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento
Informe

Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja
Violencia de género

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja

Foto archivo.
Desarrollo Humano

Tras las lluvias, el Gobierno de San Juan asistió a más de 400 familias

El Índice CIRCOT de enero de 2026 actualizó el valor del metro cuadrado y el costo estimado de construir una vivienda tipo en San Juan.
Metro cuadrado

Cuánto cuesta en enero de 2026 construir una casa en San Juan

Braian Álvarez Rojo en la audiencia de este jueves.
Preso recapturado

Enviaron de regreso al penal de Chimbas al preso prófugo que andaba en una moto robada