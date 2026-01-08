Preocupación en Valle Fértil por el temporal: la voz del municipio por las crecientes, las casas en peligro y el colectivo varado

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas dejaron a Valle Fértil como el departamento más comprometido por el temporal en San Juan . Crecientes repentinas, rutas cortadas, viviendas afectadas y un colectivo con pasajeros varado marcaron una jornada compleja que obligó a la intervención permanente del Municipio y de organismos provinciales.

Según pudo saber Tiempo de San Juan, una de las situaciones más delicadas se registró en Baldes del Sur de Chucuma, donde familias pidieron ayuda luego de que el desborde del río provocara el ingreso de agua a sus viviendas. Desde la Municipalidad confirmaron a este medio que camionetas de la intendencia viajaron hacia la zona para asistir a los vecinos, aunque advirtieron que el operativo presenta riesgos.

Creciente en Valle Fértil pic.twitter.com/VIuOWlt3xg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 8, 2026

"Se torna peligroso asistir porque es una zona baja", indicaron fuentes municipales, al referirse a la dificultad del terreno y al comportamiento impredecible de la creciente.

Otro episodio que encendió las alertas fue el de un colectivo que viajaba desde el Gran San Juan hacia Valle Fértil, el cual quedó aislado con unas 30 personas a bordo a causa del agua acumulada en los caminos. Hasta la tarde de este jueves, la Municipalidad intervino en el lugar y brindó alimentos y asistencia a los pasajeros, mientras se evaluaba cómo garantizar su traslado seguro.

Desde la intendencia señalaron además que la zona sur del departamento es la más comprometida, debido a las características del terreno y a la altura, factores que agravan el impacto de las lluvias intensas. En ese marco, recomendaron no arriesgarse a cruzar badenes ni sectores con agua, ya que las crecientes pueden intensificarse aun cuando en el lugar no esté lloviendo.

En paralelo, durante las primeras horas de la tarde, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) informó que varias rutas del departamento permanecen intransitables. Entre los puntos más afectados se encuentra la Ruta Provincial 510, en el tramo sur entre Marayes y Villa San Agustín, cortada antes de llegar a Astica por la bajada de agua en los badenes y el arrastre de material.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron crecientes repentinas y dejaron varias rutas totalmente intransitables. En la Ruta 510, antes de llegar a Astica, vecinos reportaron que "acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo". El agua arrastró barro y material, bloqueando por completo el paso. Además, hubo subidas importantes en el Río San Agustín, el ingreso al dique San Agustín, Puesto San Antonio y sectores de las Sierras de Chávez, zonas críticas del departamento.

"Acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo", describieron desde la zona.

También se reportaron crecientes en el ingreso al dique San Agustín, en el Río San Agustín y en sectores de Puesto San Antonio, dentro de las Sierras de Chávez, puntos que suelen activarse con precipitaciones intensas.

El comunicado oficial de Vialidad detalló el siguiente estado de las rutas:

RP 510 – Tramo Sur (Marayes – Villa San Agustín): intransitable.

RP 506 – Balde del Sur: intransitable.

RP 507 – Los Valencianos: intransitable.

RP 511 – Río Balde de las Chilcas: intransitable.

RP 523 – Villa San Agustín – Los Bretes: intransitable.

El resto de los caminos del departamento se encuentra transitable con extrema precaución, debido a la presencia de barro, agua acumulada y lluvias aisladas. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación ante la posibilidad de nuevas crecientes por precipitaciones en zonas altas.