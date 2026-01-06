martes 6 de enero 2026

Conflicto

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?

La tradicional carrera de Valle Fértil quedó en medio de una puja institucional entre APIVA y A Todo Motor. Faltantes administrativos, ausencia de aval municipal y una reunión clave esta semana alimentan la incertidumbre sobre quién organizará el evento.

Por Carla Acosta
1642731645056

El Safari tras las Sierras 2026 atraviesa horas decisivas. La emblemática competencia de rally que todos los años se transforma en el principal evento deportivo y turístico de Valle Fértil se encuentra en el centro de una disputa entre las dos instituciones que hoy organizan carreras en el departamento: APIVA (Asociación de Pilotos Vallistos), histórica responsable del evento, y la asociación civil A Todo Motor. La falta de definiciones oficiales, cuando resta menos de un mes para la fecha prevista, encendió las alarmas y expuso un escenario inédito.

Desde la Federación Sanjuanina de Automovilismo explicaron, de antemano, que la competencia no corre riesgo ni tampoco su fecha, aunque admitieron que, para este momento del calendario, el Safari debería estar mucho más avanzado en términos administrativos y organizativos. Por ahora no están las publicidades, tampoco las licencias médicas y habilitaciones de pilotos, lo que significa un retraso importante, ya que "todo se dejó para último momento”. En ese contexto, la Federación convocó a ambos clubes a una reunión clave en la Capital sanjuanina, prevista para esta este miércoles en la noche, con el objetivo de destrabar el conflicto y confirmar quién será el organizador.

Según explicaron desde el ámbito federativo, APIVA no cuenta actualmente con toda la documentación exigida para organizar una competencia oficial, entre ellas balances, comisión directiva completa y cuenta bancaria, algunos de los requisitos indispensables para poder asumir la organización. Por ese motivo, el pasado 20 de octubre la habilitación fue otorgada a A Todo Motor, que sí presentó la documentación en regla. Sin embargo, esa entidad no pudo avanzar con la organización debido a la falta de la habilitación municipal, otro aval indispensable para llevar adelante el evento en Valle Fértil.

Camel Jalife, presidente de A Todo Motor, sostuvo que su asociación tiene todo listo desde lo administrativo y deportivo, a excepción de la autorización del municipio vallisto. “Tenemos los avales de la Federación y de la Secretaría de Deporte. Lo único que nos falta es la habilitación municipal, que la venimos solicitando desde octubre”, afirmó. El dirigente detalló que cuentan con el terreno donde finaliza la carrera bajo un contrato de comodato, que presentaron un cronograma tentativo con fechas para motos y autos y que avanzaron en los trámites como si fueran a organizar el Safari, a la espera de una definición política. “Estamos a menos de un mes y ya no hay margen. Dependemos de esa resolución”, advirtió.

Desde APIVA, en cambio, la postura es de defensa a su histórico rol. El dirigente Kito Vega aseguró que el club está en condiciones de organizar el Safari tras las Sierras y que los cuestionamientos administrativos responden a interpretaciones erróneas de los plazos legales. “No estamos obligados a presentar el balance 2025 porque tenemos tiempo hasta marzo de 2026. El balance 2023/24 ya fue rendido y aprobado”, señaló. También confirmó que las autoridades del club -con Miguel Ponce como presidente- solicitaron una prórroga ante Personería Jurídica, que aún no fue concedida y hoy complica la organización del evento. “El Safari le pertenece a APIVA, siempre lo hicimos nosotros. Ya presentamos un recurso de amparo”, afirmó Vega.

Tiempo de San Juan intentó comunicarse con Mario Rivero, intendente de Valle Fértil, para conocer la postura de las autoridades municipales, pero no obtuvo respuesta. Desde APIVA aseguraron que el municipio aguarda la presentación de toda la documentación para otorgarles la habilitación, el mismo aval que desde octubre espera la otra entidad, A Todo Motor.

Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. Desde la Federación reconocen que la situación es límite y que no hay margen para una postergación. La reunión prevista para esta semana será determinante para definir el futuro del Safari tras las Sierras 2026 y poner fin a una disputa que, por ahora, mantiene en vilo a pilotos, equipos y a toda la comunidad vallista.

