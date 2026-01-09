viernes 9 de enero 2026

Mirá cómo están quedando los nuevos juegos del Parque Belgrano y qué falta para su inauguración

El Ministerio de Infraestructura terminó de instalar los juegos para niños inspirados en dinosaurios. El piso para el espacio está próximo a ser colocado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los juegos del Parque Belgrano ya fueron instalados en su totalidad.&nbsp;

Las enormes estructuras de lo que será un nuevo atractivo gratuito al aire libre para los niños sanjuaninos ya asoman en todo su esplendor. Se trata de los juegos que, bajo la temática de los dinosaurios sanjuaninos, están siendo instalados en el Parque Belgrano. Desde el Ministerio de Infraestructura, encargado de la obra, indicaron a Tiempo de San Juan que los elementos recreativos ya fueron instalados en su totalidad y detallaron qué resta para que el espacio quede terminado.

“La ejecución del nuevo sector de juegos infantiles en el Parque Belgrano, en el departamento Capital, presenta un avance de obra significativo, con progresos en tareas estructurales, colocación de juegos y preparación de la infraestructura necesaria para las próximas etapas”, indicaron desde el organismo.

En ese contexto, sumaron que en este momento continúan los trabajos de instalación eléctrica subterránea. En tanto, el material con el que se creará el piso está por llegar a la provincia para ser colocado y, al mismo tiempo, se está trabajando en iluminación, senderos y bancos. Al finalizar esas tareas, el lugar quedará listo para ser estrenado.

El área total de intervención del proyecto abarca aproximadamente 1.075 m², con una forma particular que, vista desde arriba, parece una mancha con curvas y contracurvas.

Cabe recordar que el espacio está ubicado en el sector delimitado por avenida España y Alberdi y se sumará al leitmotiv de la zona, que tiene como eje el Museo de Ciencias Naturales emplazado en el predio, donde se exhibe una muestra sobre la vida de los dinosaurios en San Juan.

Al mismo tiempo, el lugar estará integrado al sector gastronómico de carros pancheros, instalados sobre calle Alberdi, cuyas obras de refuncionalización del espacio aledaño —que incluyen bancos y veredines, entre otros aspectos— ya presentan un 95 % de avance.

Toda el área lúdica, ubicada luego de pasar el Parque de Mayo, forma parte de las mejoras que buscan jerarquizar la zona y brindar a la comunidad un espacio público acondicionado para el esparcimiento, la recreación y el desarrollo cultural de los niños y sus familias.

Cuando se anunció la obra, las autoridades explicaron que el Parque Belgrano —inaugurado en julio de 2022— “es un espacio verde urbano que presenta sectores subutilizados y con escasa infraestructura destinada al público infantil. La falta de equipamiento recreativo limita el uso pleno del parque por parte de los vecinos más jóvenes, afectando las posibilidades de socialización, actividad física y juego en un entorno seguro”. Esta obra busca revertir esa situación, dotando al parque de una nueva área específica con equipamiento lúdico y mobiliario urbano adecuado.

