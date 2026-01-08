jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

Alerta en Valle Fértil: rutas intransitables y crecientes tras las fuertes lluvias

La Ruta Provincial 510 quedó intransitable antes de llegar a Astica por una fuerte creciente, y Vialidad emitió un alerta por varios caminos cortados en Valle Fértil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
rio san juan

Las lluvias intensas de las últimas horas provocaron un fuerte aumento del caudal en distintas zonas de Valle Fértil y dejaron varios caminos completamente intransitables. Uno de los puntos más afectados es la Ruta Provincial 510, donde personal de Vialidad reportó que el tramo entre Marayes y Villa San Agustín quedó cortado antes de llegar a Astica debido a la bajada de agua en los badenes y a la acumulación de arrastre.

Lee además
dos clubes, en disputa por la organizacion del safari tras las sierras: ¿corre riesgo la competencia?
Conflicto

Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?
La pareja Icazatti – Núñez clasificó a la instancia decisiva del certamen tras una destacada actuación en la segunda ronda.
Embajadores sanjuaninos

La delegación de San Martín logró un lugar en una final del Pre Cosquín 2026

La escena en la zona sorprendió a vecinos y automovilistas: “Acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo”, describieron desde el lugar, donde el tránsito quedó imposibilitado.

Además, se reportaron crecientes en el ingreso al dique San Agustín, en el Río San Agustín y en sectores de Puesto San Antonio, dentro de las Sierras de Chávez, todos puntos críticos del departamento que suelen activarse con precipitaciones intensas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron crecientes repentinas y dejaron varias rutas totalmente intransitables. En la Ruta 510, antes de llegar a Astica, vecinos reportaron que “acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo”. El agua arrastró barro y material, bloqueando por completo el paso. Además, hubo subidas importantes en el Río San Agustín, el ingreso al dique San Agustín, Puesto San Antonio y sectores de las Sierras de Chávez, zonas críticas del departamento. Más info en @tiempodesanjuan #lluvia #crecida #ValleFértil #videos #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

El comunicado oficial de Vialidad Provincial

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) confirmó el estado de las rutas e informó que varias permanecen cerradas al tránsito por razones de seguridad. Estas son las rutas afectadas:

  • RP 510 – Tramo Sur - Marayes hasta Villa San Agustín: intransitable por bajada de agua y arrastre.

  • RP 506 – Balde del Sur: intransitable.

  • RP 507 – Los Valencianos: intransitable.

  • RP 511 – Río Balde de las Chilcas: intransitable.

  • RP 523 – Villa San Agustín - Los Bretes: intransitable.

El resto de los caminos del departamento se encuentran transitables con extrema precaución, ya que persisten lluvias aisladas y sectores con barro y agua acumulada.

Las autoridades pidieron a los conductores circular con cuidado, evitar cruzar zonas con crecientes y respetar la señalización vial para prevenir accidentes.

La situación se mantiene en monitoreo constante debido a las precipitaciones registradas en zonas altas que podrían generar nuevas subidas de agua en las próximas horas.

Temas
Seguí leyendo

'La Fiesta de la Semilla y la Manzana' empezó a palpitarse en la peatonal sanjuanina

Pitidos y señas con los brazos, una constante en las calles de Capital que ahora son de una sola mano

Impactante crecida en Gualcamayo: el temporal arrasó con cultivos y ganado

Video: impresionante creciente en Tamberías tras las intensas lluvias

Un tramo de una calle importante de Capital pasó a ser contramano: en video, el desconocimiento de conductores que circulaban sin respetar los carteles

Rivadavia inauguró el polideportivo de uno de sus barrios más tradicionales, con un especial lazo con su Intendente

Vuelven las Peñas de la Familia al cerro de San Martín: música, unión y tradición con entrada gratuita

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La pareja Icazatti – Núñez clasificó a la instancia decisiva del certamen tras una destacada actuación en la segunda ronda.
Embajadores sanjuaninos

La delegación de San Martín logró un lugar en una final del Pre Cosquín 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el Polaco, el delantero goleador de Unión de Villa Krause
Un crack

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Te Puede Interesar

La Serena blindada y la sensación de los sanjuaninos que optan por caminar más
Tiempo en Chile

La Serena "blindada" y la sensación de los sanjuaninos que optan por caminar más

Por Luz Ochoa
Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito
Condena

Un año de cárcel para el protagonista de un Año Nuevo violento en Pocito

Las colonias de verano, suspendidas en casi todo San Juan este viernes 9 de enero.
Medida preventiva

Suspenden las colonias de verano en San Juan para este viernes 9 de enero, excepto en tres departamentos

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia