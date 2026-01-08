Alerta en Valle Fértil: rutas intransitables y crecientes tras las fuertes lluvias

Las lluvias intensas de las últimas horas provocaron un fuerte aumento del caudal en distintas zonas de Valle Fértil y dejaron varios caminos completamente intransitables. Uno de los puntos más afectados es la Ruta Provincial 510 , donde personal de Vialidad reportó que el tramo entre Marayes y Villa San Agustín quedó cortado antes de llegar a Astica debido a la bajada de agua en los badenes y a la acumulación de arrastre.

Embajadores sanjuaninos La delegación de San Martín logró un lugar en una final del Pre Cosquín 2026

Conflicto Dos clubes, en disputa por la organización del Safari tras las Sierras: ¿corre riesgo la competencia?

La escena en la zona sorprendió a vecinos y automovilistas: “Acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo”, describieron desde el lugar, donde el tránsito quedó imposibilitado.

Además, se reportaron crecientes en el ingreso al dique San Agustín, en el Río San Agustín y en sectores de Puesto San Antonio, dentro de las Sierras de Chávez, todos puntos críticos del departamento que suelen activarse con precipitaciones intensas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron crecientes repentinas y dejaron varias rutas totalmente intransitables. En la Ruta 510, antes de llegar a Astica, vecinos reportaron que “acá ahora no llueve, pero la creciente bajó con todo”. El agua arrastró barro y material, bloqueando por completo el paso. Además, hubo subidas importantes en el Río San Agustín, el ingreso al dique San Agustín, Puesto San Antonio y sectores de las Sierras de Chávez, zonas críticas del departamento. Más info en @tiempodesanjuan #lluvia #crecida #ValleFértil #videos #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

El comunicado oficial de Vialidad Provincial

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) confirmó el estado de las rutas e informó que varias permanecen cerradas al tránsito por razones de seguridad. Estas son las rutas afectadas:

RP 510 – Tramo Sur - Marayes hasta Villa San Agustín: intransitable por bajada de agua y arrastre.

RP 506 – Balde del Sur: intransitable .

RP 507 – Los Valencianos: intransitable .

RP 511 – Río Balde de las Chilcas: intransitable .

RP 523 – Villa San Agustín - Los Bretes: intransitable.

El resto de los caminos del departamento se encuentran transitables con extrema precaución, ya que persisten lluvias aisladas y sectores con barro y agua acumulada.

Las autoridades pidieron a los conductores circular con cuidado, evitar cruzar zonas con crecientes y respetar la señalización vial para prevenir accidentes.

La situación se mantiene en monitoreo constante debido a las precipitaciones registradas en zonas altas que podrían generar nuevas subidas de agua en las próximas horas.