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Capital

Las postales más tiernas que dejó el festejo del Día del Animal en Plaza Italia

En Capital, vecinos, mascotas y artistas se dieron cita en un encuentro que promovió el bienestar animal, la tenencia responsable y la integración familiar en un espacio público pensado para todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Capital festejó con sus vecinos y mascotas.

Capital festejó con sus vecinos y mascotas.

En la tarde de este miércoles, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan llevó adelante una destacada actividad en el marco del Día Mundial del Animal y el Día Internacional de la Danza.

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La jornada se desarrolló en Plaza Italia, donde los vecinos participaron junto a sus mascotas en un desfile al ritmo de la música, generando un clima festivo y de encuentro. El evento contó además con la presentación del ballet municipal “Sembrando Ilusiones”, que aportó sensibilidad artística a la celebración.

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La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, se sumó a la actividad como una vecina más, acompañada por sus mascotas, y expresó su satisfacción por la convocatoria, destacando el amor y la lealtad que los animales brindan a sus familias.

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Los vecinos desfilaron por el sector central de la plaza junto a sus perros, especialmente preparados para la ocasión, generando el disfrute de los presentes.

Todos los participantes recibieron un reconocimiento, en el marco de una iniciativa que buscó fortalecer el vínculo entre las personas y sus animales de compañía.

Cabe destacar que Plaza Italia es el único espacio de la Ciudad que cuenta con juegos especialmente diseñados para mascotas, lo que la convierte en un ámbito ideal para este tipo de actividades.

Esta política, impulsada por la gestión de Susana Laciar, promueve la convivencia, el bienestar animal y la construcción de una comunidad más comprometida en torno a la tenencia responsable.

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