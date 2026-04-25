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Concejo Deliberante

9 de Julio abrió sesiones con anuncios de obras, salud y empleo en medio de la crisis

El intendente Daniel Banega repasó la gestión 2025 y presentó los ejes de trabajo para este año. Prometió continuidad de servicios, inversiones en infraestructura y programas sociales en un contexto económico complejo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Banega, acompañado de intendentes y dirigentes del justicialismo.

Banega, acompañado de intendentes y dirigentes del justicialismo.

Con un discurso atravesado por el contexto económico y la necesidad de sostener la gestión, el intendente de 9 de Julio, Daniel Banega, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Allí realizó un balance del último año y adelantó una serie de obras y programas que marcarán el rumbo de 2026.

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El jefe comunal puso el foco en garantizar servicios esenciales y mantener el equilibrio financiero, al tiempo que aseguró que el municipio buscará seguir avanzando con obras y políticas públicas “con cercanía a los vecinos”.

Obras y mejoras urbanas

Entre los anuncios más relevantes apareció la modernización de la Casa de la Cultura, que tendrá un nuevo acceso por Diagonal Sarmiento, una fachada renovada y un perfil más versátil para actividades culturales, educativas y recreativas.

También se confirmó la construcción de un Salón de Usos Múltiples en Fiorito —una demanda histórica de la zona— junto con la remodelación de la salita de salud del mismo distrito.

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En Alto de Sierra, el municipio avanzará con la pavimentación del barrio municipal y ya completó la instalación de unas 200 luminarias LED en distintos puntos del departamento.

Por su parte, en Las Chacritas se prevé la inauguración de obras de pavimento e iluminación en el barrio Papa Francisco, además de la repavimentación de calles clave, especialmente en sectores cercanos a la plaza, recorridos del transporte público y esquinas con problemas de anegamiento.

Otra intervención destacada será la pavimentación de calle Florida hasta la Escuela Agrotécnica Ana Pérez Ciani, una obra que apunta a mejorar el acceso y la seguridad vial para la comunidad educativa.

A esto se suma el proyecto del nuevo portal de ingreso a La Majadita y trabajos de veredas, iluminación y canalización en distintos sectores.

Deporte como eje social

Banega también anunció la construcción de una cancha de salón en el polideportivo de Chacritas y nuevas mejoras en espacios deportivos de La Majadita, Torino y Fiorito.

Además, destacó la inversión en transporte para clubes: durante 2025 se realizaron más de 650 traslados, con una inversión cercana a los 35 millones de pesos.

“El deporte es salud, contención y comunidad”, planteó el intendente al defender el rol de estas políticas.

Salud y programas sociales

En materia sanitaria, el municipio continuará con el programa de neurorehabilitación infanto-juvenil —único a nivel municipal en la provincia— y con el plan Neurovida Integral, orientado a adultos mayores.

También seguirá el refuerzo del sistema de salud con profesionales contratados, atención descentralizada y servicios gratuitos en áreas como psicología, nutrición y kinesiología.

Empleo y capacitación

Otro de los puntos centrales fue la reactivación de la Oficina de Empleo, que había estado inactiva durante años. Actualmente, más de 350 vecinos participan de capacitaciones en oficios y formación laboral, con cursos vinculados a ventas, turismo, electricidad y maquinaria, entre otros.

La intención, según explicó Banega, es mejorar la inserción laboral y preparar a la población para futuras oportunidades.

Un mensaje de gestión

En el cierre, el intendente remarcó que las obras y programas forman parte de un mismo proyecto de desarrollo para el departamento.

Con un tono enfocado en la continuidad y el contexto adverso, sostuvo que el objetivo es consolidar un 9 de Julio “más ordenado, integrado y con oportunidades”, y cerró con una frase que sintetizó el espíritu de su discurso: cuando hay rumbo, trabajo y comunidad, es posible salir adelante.

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