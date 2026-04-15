Recuperan objetos que le habían robado a un jubilado mientras no estaba en su casa de 9 de Julio

En una intervención policial, personal de la Comisaría 31ra recuperó diversos objetos de valor que habían sido sustraídos de una vivienda ubicada en 9 de Julio. El damnificado, un hombre de 76 años, sufrió el robo mientras se encontraba fuera de su domicilio.

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El incidente tuvo lugar en una propiedad situada sobre el Callejón Coria, en la zona de Las Chacritas . Según informaron fuentes policiales, el propietario se ausentó de su casa durante algunas horas. Al regresar, cerca de las 23:15, fue alertado por ruidos extraños que provenían del interior.

Tras una inspección rápida, el jubilado constató que una ventada de la vivienda había sido violentada. Al revisar sus pertenencias, notó el faltante de tres elementos: una motosierra Stihl, una guitarra criolla y una bomba periférica.

Tras recibir el llamado de alerta, los efectivos de la Comisaría 31ra iniciaron un rastrillaje inmediato por las inmediaciones. La búsqueda dio sus frutos en cuestión de minutos: en un descampado colindante al domicilio de la víctima, los uniformados hallaron los objetos robados ocultos entre basurales.