miércoles 15 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De milagro

Complejo rescate de un hombre en el interior del canal Benavídez, minutos antes de la medianoche

Policías salvaron al hombre de 33 años que era arrastrado por la corriente en profundo cauce, en medio de la noche.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre cayó al canal Benavídez en plena noche y fue rescatado por la Policía.

Un hombre cayó al canal Benavídez en plena noche y fue rescatado por la Policía.

Un hombre de 33 años fue rescatado por efectivos policiales cuando era arrastrado por la corriente en el interior del canal Benavídez, en un operativo contrarreloj realizado minutos antes de la medianoche en Santa Lucía.

Lee además
recuperan objetos que le habian robado a un jubilado mientras no estaba en su casa de 9 de julio
Las Chacritas

Recuperan objetos que le habían robado a un jubilado mientras no estaba en su casa de 9 de Julio
desbaratan un kiosco de drogas en rawson: el dueno quedo preso por sus antecedentes
TOF

Desbaratan un "kiosco" de drogas en Rawson: el dueño quedó preso por sus antecedentes

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 23:09, cuando personal fue comisionado por el operador de frecuencia hasta la intersección de avenida Benavídez y calle Tucumán, tras recibir el aviso de que un hombre se había arrojado al canal.

Al arribar al lugar, los efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona y lograron ubicarlo sobre calle Benavídez, metros antes de Necochea, hacia el oeste, mientras era arrastrado por la corriente en el profundo cauce.

En ese contexto, el cabo Germán Planes, perteneciente a la Subcomisaría Santa Lucía Este, se arrojó al canal y consiguió sujetar al hombre, sosteniéndolo hasta que el resto del personal logró completar el operativo de rescate.

El sujeto, que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes al momento del hecho, fue puesto a salvo y quedó fuera de peligro. Posteriormente, recibió asistencia médica en el lugar y se dispuso su traslado al Hospital Lanteri, acompañado por su madre, de 66 años.

Temas
Seguí leyendo

Investigan una denuncia de abuso sexual en el interior del Club River Plate

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado

Intentó degollar a su hermano en Rawson, quedó preso y su abogado asegura que fue legítima defensa

Otorgaron la detención domiciliaria al conductor que atropelló y mató a un ciclista en Médano

Duras condenas para dos ladrones reincidentes que asaltaron a un chofer de DiDi en Concepción

Condenaron a nueve años de cárcel a un sanjuanino por violar a su hermano

Un automovilista fue imputado por un choque fatal en Capital: la víctima murió tras casi un mes internada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la policia impidio el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evito que fuera fotografiado
En Flagrancia

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado

Por Luz Ochoa

Las Más Leídas

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana
Consternación

Tristeza en el arte sanjuanino por la muerte de la hija de dos reconocidos músicos; uno de ellos falleció hace una semana

La mina Veladero, de Barrick y Shandong, en Iglesia. Cámaras de proveedores de Iglesia plantearon su malestar ante la empresa tras la desvinculación de Analía García y advirtieron por el impacto en el vínculo con la comunidad local.
Proveedores mineros en Iglesia

La salida de una ejecutiva de Barrick sigue haciendo ruido: proveedores se reunieron con la empresa y siguen las dudas

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher
Judiciales

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher

Imagen ilustrativa.
Importante

En San Juan, un municipio lanzó un plan para vender 200 lotes: cómo es el financiamiento

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz
Conmoción

Quién era el trabajador minero sanjuanino que murió en Santa Cruz

Te Puede Interesar

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair
Lo que se viene

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair

Por Ana Paula Gremoliche
Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.
Fraude millonario

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

Un hombre cayó al canal Benavídez en plena noche y fue rescatado por la Policía.
De milagro

Complejo rescate de un hombre en el interior del canal Benavídez, minutos antes de la medianoche

En desaparición: estiman que el 80% de taxis y remises circulan sin licencia
Transporte

En desaparición: estiman que el 80% de taxis y remises circulan sin licencia

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado
En Flagrancia

La Policía impidió el ingreso a la audiencia del ex comisario golpeador y evitó que fuera fotografiado