Complejo rescate de un hombre en el interior del canal Benavídez, minutos antes de la medianoche

Un hombre cayó al canal Benavídez en plena noche y fue rescatado por la Policía.

Un hombre de 33 años fue rescatado por efectivos policiales cuando era arrastrado por la corriente en el interior del canal Benavídez, en un operativo contrarreloj realizado minutos antes de la medianoche en Santa Lucía.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 23:09, cuando personal fue comisionado por el operador de frecuencia hasta la intersección de avenida Benavídez y calle Tucumán, tras recibir el aviso de que un hombre se había arrojado al canal.

Al arribar al lugar, los efectivos iniciaron un rastrillaje en la zona y lograron ubicarlo sobre calle Benavídez, metros antes de Necochea, hacia el oeste, mientras era arrastrado por la corriente en el profundo cauce.

En ese contexto, el cabo Germán Planes, perteneciente a la Subcomisaría Santa Lucía Este, se arrojó al canal y consiguió sujetar al hombre, sosteniéndolo hasta que el resto del personal logró completar el operativo de rescate.

El sujeto, que se encontraba bajo los efectos de estupefacientes al momento del hecho, fue puesto a salvo y quedó fuera de peligro. Posteriormente, recibió asistencia médica en el lugar y se dispuso su traslado al Hospital Lanteri, acompañado por su madre, de 66 años.