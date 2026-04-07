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El accidente de cada mañana: tres personas fueron hospitalizadas tras un fuerte choque

Luego del hecho, las dos mujeres ya fueron dadas de alta, en tanto que un joven permanece internado en observación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un fuerte choque ocurrido en 9 de Julio terminó con tres personas trasladadas al hospital.

Un fuerte choque ocurrido en 9 de Julio terminó con tres personas trasladadas al hospital.

Un fuerte siniestro vial se registró durante la mañana de este martes en 9 de Julio, específicamente en la intersección de Ruta 241 y calle Maestro Yacante. El hecho ocurrió alrededor de las 8:46 y dejó como saldo tres personas hospitalizadas, aunque con el correr de las horas se confirmó que dos de ellas ya fueron dadas de alta.

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El choque involucró a un auto Volkswagen Gol, en el que se trasladaban dos mujeres, y a una camioneta que sería una Ford EcoSport blanca, conducida por un joven de 25 años identificado como Juan Fernández. Al volante del auto iba una mujer de apellido Escudero, de 52 años, acompañada por María Claudia, de 49.

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Si bien aún no se ha determinado la mecánica del accidente, se pudo establecer que el automóvil recibió el mayor impacto en la parte frontal, mientras que la camioneta presentó daños en la puerta del acompañante.

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Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes fueron trasladados a un centro de salud. Posteriormente, se informó que las dos mujeres fueron dadas de alta al no presentar heridas de gravedad. En tanto, el conductor de la camioneta debió ser derivado a la Clínica Castaño tras sufrir un golpe provocado por la activación del airbag.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 11ra, quienes realizaron un corte parcial de la calzada para facilitar las tareas, junto con personal del servicio de emergencias médicas 107.

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