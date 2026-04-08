Harán una caminata para orar por la salud de un referente del fútbol en 9 de Julio

Vecinos de 9 de Julio organizaron una caminata de fe para pedir por la salud de Marcelo Ceferino Illanes , reconocido referente del fútbol local. Según trascendió en las redes, se encontraba en estado delicado.

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La actividad se realizará este miércoles, a partir de las 19:30. El recorrido comenzará en la plaza de Las Chacritas, continuará hasta el barrio Taranto y finalizará nuevamente en el mismo punto de partida.

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Según indicaron en la convocatoria, el objetivo es acompañar a la familia y unir a la comunidad en oración por la recuperación de Illanes. “Que todos unidos podemos hacer más fuerzas por él”, señalaron.

Illanes fue presidente del club Libertad Juvenil durante varios años y es sobrino de uno de los fundadores de la institución, Vicente Illanes, lo que lo convierte en una figura vinculada históricamente al deporte en el departamento.