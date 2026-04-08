Harán una caminata para orar por la salud de un referente del fútbol en 9 de Julio

Vecinos de 9 de Julio organizaron una caminata de fe para pedir por la salud de Marcelo Ceferino Illanes, reconocido referente del fútbol local. Según trascendió en las redes, se encontraba en estado delicado.
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La convocatoria será este miércoles 8 de abril a las 19:30, con salida desde la plaza de Las Chacritas. Invitan a vecinos a acompañar a la familia y pedir por la recuperación de Marcelo Illanes.
Vecinos de 9 de Julio organizaron una caminata de fe para pedir por la salud de Marcelo Ceferino Illanes, reconocido referente del fútbol local. Según trascendió en las redes, se encontraba en estado delicado.
La actividad se realizará este miércoles, a partir de las 19:30. El recorrido comenzará en la plaza de Las Chacritas, continuará hasta el barrio Taranto y finalizará nuevamente en el mismo punto de partida.
Según indicaron en la convocatoria, el objetivo es acompañar a la familia y unir a la comunidad en oración por la recuperación de Illanes. “Que todos unidos podemos hacer más fuerzas por él”, señalaron.
Illanes fue presidente del club Libertad Juvenil durante varios años y es sobrino de uno de los fundadores de la institución, Vicente Illanes, lo que lo convierte en una figura vinculada históricamente al deporte en el departamento.