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Obras en el este sanjuanino

9 de Julio inauguró nueva iluminación en Alto de Sierra y avanza con la renovación LED en los distintos distritos

Alumnos de la Escuela Francisco de Villagra fueron reconocidos como “Guardianes de la Luz”, promoviendo la concientización sobre el cuidado y uso responsable de este recurso en las nuevas generaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de 9 de Julio dejó formalmente inaugurada la nueva iluminación LED en el distrito de Alto de Sierra, una obra que contempla la instalación de 153 luminarias y que se enmarca en una intervención integral acompañada por tareas de pintura, limpieza, raleo, mantenimiento y embellecimiento de los espacios públicos del distrito. Además, se realizó la colocación de nuevos postes y pilares, junto con la instalación de nuevo cableado eléctrico, ampliando la cobertura del servicio a zonas que anteriormente no contaban con iluminación.

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Con esta obra, Alto de Sierra cuenta ahora con iluminación LED, lo que permite mejorar la visibilidad nocturna, reforzar la seguridad y generar mayor confort para los vecinos durante la vida nocturna, además de contribuir a un uso más eficiente de la energía.

Desde el municipio destacaron que esta inauguración forma parte del plan de recambio de luminarias, mediante el cual ya se renovó por completo la iluminación en distintos sectores del departamento, incluyendo La Majadita, Fiorito y el barrio Senderos del Oeste en Villa Cabecera. En esta misma línea, se informó que también se encuentra en marcha la renovación del sistema lumínico en el loteo municipal Las Chacritas, con el objetivo de avanzar hacia una cobertura más integral de tecnología LED en el departamento.

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En el marco del acto inaugural, se desarrolló además una instancia simbólica junto a alumnos de la Escuela Francisco de Villagra, quienes fueron reconocidos como “Guardianes de la Luz”, promoviendo la concientización sobre el cuidado y uso responsable de este recurso en las nuevas generaciones.

Asimismo, desde la gestión municipal adelantaron que continúan proyectándose nuevas obras para el distrito, como el cierre perimetral y reacondicionamiento del playón deportivo, como así también trabajos de pavimentación en el Barrio Loteo Municipal de Alto de Sierra.

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En este sentido, el intendente Daniel Banega expresó: “Son obras de gran utilidad que generan un alto impacto en la vida cotidiana. Obras que se ven y que se sienten. Y para nosotros es fundamental que las obras lleguen incluso a aquellos lugares donde viven menos vecinos, porque trabajamos con una mirada integradora, distribuyendo los recursos en los distintos distritos de manera equitativa para mejorar la calidad de vida de todos”.

FUENTE: Prensa de 9 de Julio

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