La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa

Recorriendo las playas de La Serena , conocimos la historia de la familia sanjuanina que pudo viajar con su callejerito y así evitaron dejarlo al cuidado de otros durante sus vacaciones. Cuáles son los trámites ante el SENASA que tenés que hacer para poder vos hacer lo mismo con tu pichicho.

Cuando de vacaciones familiares se trata, una de las cosas que más duele es tener que dejar a las mascotas. Sin embargo, no son todos los destinos turísticos iguales y el favorito de los sanjuaninos resultó ser el más pet friendly para veranear. Se trata de La Serena, que llenó sus playas de perritos y tiene una política apta para animalitos en cada uno de los lugares para visitar.

En las playas serenenses, nos encontramos con Felix, un perrito callejero rescatado por Martín, un odontólogo de nuestra provincia que decidió pasar unos días en Chile y no dejó atrás a su fiel compañero.

“El trámite es bastante sencillo se hace unos días antes den el SENASA, te dan un certificado y podés viajar”, explicó.

Con respecto a los hospedajes, la mayoría de departamentos y hoteles de La Serena reciben a tus mascotas pagando un plus por el animalito.

En las calles hay casitas, agua y cada uno de los balnearios cuenta con el cartel que indica que son un establecimiento “pet friendly”. El shoping también se adecuó a las necesidades de los turistas y, en el Vivo Mall de Coquimbo, por ejemplo, hay puntos expendedores de bolsitas para que puedas levantar y tirar los desechos de tu mascota.

Es normal ver serenenses y turistas caminando por la Avenida del Mar con sus perritos y, una cosa que llama mucho la atención es que hasta los callejeritos tiene collar y chapita en Chile.

Felix, por su parte, cruzó con su familia por el Paso de Agua Negra y, según su dueño, no se apunó y tuvo un muy buen viaje. “Manejó la mitad él y la otra mitad yo”, contó al móvil de Tiempo de San Juan entre risas.

Qué trámite hay que hacer en el SENASA para poder viajar con tu perro a Chile

El papel que piden en la aduana para poder pasar con tu mascota se llama Certificado Veterinario Internacional (CVI) y es otorgado por el Senasa en Argentina.

Este documento debe conseguirse hasta diez días antes de tu viaje y para hacerlo necesitás que tu mascota cuenta con:

-un chequeo veterinario que acredite que tu perro está libre de enfermedades

-Vacunación antirrábica al día o análisis de anticuerpos y desparasitación.

-Debe ser presentado en el SAG (Servicio Agrícola Ganadero al cruzar la frontera.

La documentación antirrábica vigente tiene que ser mínimo de 30 días antes del viaje y la desparasitación interna/externa, no puede ser máximo de 30 días antes de viajar. El examen del médico veterinario, por otra parte, no puede tener una antigüedad mayor a 10 días.

Por último, es importante saber que el CVI, se consigue en una oficina del SENASA de forma presencial.

Una vez pasada la frontera, en el ingreso a Chile, personal del SAG pedirá tu certificado veterinario y, además, un médico veterinario revisará a tu mascota para verificar que se hayan cumplido todas las alternativas. Una de ellas es el registro de tu perro en el Registro Nacional de Mascotas en el siguiente link: registratumascota.cl