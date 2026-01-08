Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena

Tiempo de San Juan sigue en Chile turisteando para vos y nos tomamos el trabajo de elaborarte una guía para que sepas todo lo que podés hacer si decidís pasar unas vacaciones al otro lado de la cordillera.
Si lo que buscás es relajarte después de la playa, te mostramos una opción que te deja listo para ir a dormir después de un día de sol. Por 20 mil pesos chilenos, unos 32 mil argentinos, podés tener una experiencia imperdible en Chile.
Paseando por la Avenida del Mar, en la zona de Cuatro Esquinas, vas identificar varios puestos que te invitan a relajarte. Camillas, telas blancas, música hindú y un personal que te atiende de maravilla. Masajes frente al mar, recién salido del agua es una excelente alternativa para quienes buscan dejar atrás todo el ruido de la ciudad, al menos por un rato.
En sesiones que pueden durar hasta una hora, un emprendimiento cien por ciento chileno, ofrece masajes de relajación, descontracturantes y terapia linfática, entre otros.
La experiencia es para todos los gustos, hay mujeres u hombres profesionales que brindan un servicio de calidad, con música de fondo para que estés cómoda o cómodo y puedas olvidarte de los problemas en una sesión que elimina las contracturas. Todo, por el precio de $20 mil chilenos, equivalente a unos $32 mil argentinos. Los métodos de pago, además, están pensados para el turista argentino que gusta de pagar con efectivo. De igual manera, también se reciben tarjetas de crédito y débito.
Mirá el video de Tiempo en Chile para conocer más sobre esta experiencia: