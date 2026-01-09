Se conocieron dos encuestas sobre la minería en San Juan, con resultados diferentes

La actividad minera lleva unos cuantos años siendo parte de las conversaciones de los sanjuaninos, quienes de una u otra manera se ven atravesado por su presencia. En los últimos días han aparecido dos encuestan sobre la mirada actual que la sociedad tiene sobre la minería arrojando resultados diferentes que a más de uno llaman la atención.

Fue el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) la primera en abrir el juego hace dos días. En la encuesta basada en 560 casos efectivos se obtuvo una clara aprobación de los sanjuaninos hacia la presencia de actividad minera en la Provincia con un 66%, frente a un 24,9% que se mostró contraria a la misma.

Incluso entre las respuestas que se obtuvieron el sondeo también se ve con buenos ojos su condición de fuente de trabajo y su convivencia con otras actividades como la agricultura, el turismo, la ganadería, etc.

Frente a esta positiva visión que reflejó IOPPS, este viernes apareció en Telesol Diario la encuesta firmada por la consultora Ethos, en la que el apoyo y el rechazo a la actividad minera se encuentran prácticamente en tablas.

En el desglose de su informe, Ethos sostiene que el 46,5% de los sanjuaninos tienen una imagen negativa de la minería, mientras que en la otra vereda un 46,5% de los consultados tiene una consideración positiva al respecto. Un 7,3% prefirió no opinar.

Además, en esta segunda encuesta se aborda la caída que la aceptación de la minería ha ido sufriendo frente a la opinión publica, partiendo de un 75% en 2012 a ubicarse por debajo del 50% en diciembre del 2025.