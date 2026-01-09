viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Opinión pública

Se conocieron dos encuestas sobre la minería en San Juan, con resultados diferentes

La primera fue presentada hace dos días por el IOPPS y la segunda este viernes bajo la firma de la consultora Ethos. En una la opinión pública se muestra muy a favor de la minería, en la otra la aceptación y el rechazo están muy igualados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos encuentras sobre la minería en San Juan encontró opiniones distintas de los sanjuaninos.

Dos encuentras sobre la minería en San Juan encontró opiniones distintas de los sanjuaninos.

La actividad minera lleva unos cuantos años siendo parte de las conversaciones de los sanjuaninos, quienes de una u otra manera se ven atravesado por su presencia. En los últimos días han aparecido dos encuestan sobre la mirada actual que la sociedad tiene sobre la minería arrojando resultados diferentes que a más de uno llaman la atención.

Lee además
Mina de oro Veladero en San Juan. La minería alcanzó en 2025 su mayor participación histórica en las exportaciones argentinas, con San Juan entre las provincias donde el sector define el perfil productivo.
Récord histórico en el 2025

La minería aportó dólares como nunca antes y San Juan estuvo entre las provincias clave del salto
Los juegos del Parque Belgrano ya fueron instalados en su totalidad. 
En imágenes

Mirá cómo están quedando los nuevos juegos del Parque Belgrano y qué falta para su inauguración

Fue el Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) la primera en abrir el juego hace dos días. En la encuesta basada en 560 casos efectivos se obtuvo una clara aprobación de los sanjuaninos hacia la presencia de actividad minera en la Provincia con un 66%, frente a un 24,9% que se mostró contraria a la misma.

Incluso entre las respuestas que se obtuvieron el sondeo también se ve con buenos ojos su condición de fuente de trabajo y su convivencia con otras actividades como la agricultura, el turismo, la ganadería, etc.

Embed - Antonio Horacio De Tommaso on Instagram: "Encuesta sobre la opinión de los sanjuaninos, con respecto a las políticas de minería en la provincia. Enero 2026"
View this post on Instagram

Frente a esta positiva visión que reflejó IOPPS, este viernes apareció en Telesol Diario la encuesta firmada por la consultora Ethos, en la que el apoyo y el rechazo a la actividad minera se encuentran prácticamente en tablas.

En el desglose de su informe, Ethos sostiene que el 46,5% de los sanjuaninos tienen una imagen negativa de la minería, mientras que en la otra vereda un 46,5% de los consultados tiene una consideración positiva al respecto. Un 7,3% prefirió no opinar.

Embed - Telesol Diario on Instagram: " Minería en San Juan: apoyo y rechazo, cabeza a cabeza Un relevamiento exclusivo de @ethos_consultora.ok realizado en el Gran San Juan muestra un escenario abierto y sensible: la imagen de la minería divide a la sociedad casi en partes iguales. Imagen negativa: 46,5% Imagen positiva: 46,2% No opina: 7,3% Entre quienes apoyan la actividad, el principal argumento es el empleo que genera. Entre quienes la rechazan, predomina la preocupación por el impacto ambiental y el uso del agua. El informe también revela un descenso sostenido del apoyo en los últimos años y advierte que cualquier episodio ambiental podría inclinar la balanza. Además, la mayoría no toma postura sobre la Ley de Glaciares, y más del 60% se manifiesta en contra de la conflictividad social como método de reclamo. Un dato clave: la licencia social minera en San Juan se mantiene en equilibrio inestable, con una sociedad atenta y expectante. Leé el informe completo en nuestra web www.telesoldiario.com #SanJuan #Minería #Encuesta #Actualidad #Sociedad #TelesolDiario"
View this post on Instagram

Además, en esta segunda encuesta se aborda la caída que la aceptación de la minería ha ido sufriendo frente a la opinión publica, partiendo de un 75% en 2012 a ubicarse por debajo del 50% en diciembre del 2025.

Temas
Seguí leyendo

De pintadas a basura: limpiaron un atractivo turístico de Valle Fértil e hicieron un pedido a los visitantes

Modernización del estado: más de 81 mil sanjuaninos se sumaron a CiDi en 2025

El sorprendente simulacro que paralizó la playa en La Serena

La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa

Las imprudentes maniobras de un motociclista en plena Avenida de Circunvalación

El video de la boda de una influencer sanjuanina que se volvió el viral del momento

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Masajes con vista al mar, una experiencia que no podés perderte si viajás a La Serena

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras ponerse en venta, que proyectos piensan para la casona de avenida rawson y cual es el monto minimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Te Puede Interesar

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón
Robo

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los juegos del Parque Belgrano ya fueron instalados en su totalidad. 
En imágenes

Mirá cómo están quedando los nuevos juegos del Parque Belgrano y qué falta para su inauguración

El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra. 
Licitación con fuerte puja

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Dos encuentras sobre la minería en San Juan encontró opiniones distintas de los sanjuaninos.
Opinión pública

Se conocieron dos encuestas sobre la minería en San Juan, con resultados diferentes

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que no hay nada cerrado
A un mes de la competencia

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"