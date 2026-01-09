¿Volverán el calor y la lluvia? Así estará el tiempo este sábado en San Juan

Luego del alivio térmico que se sintió este viernes en gran parte de la provincia, el calor volverá a hacerse sentir este sábado 10 de enero en San Juan . Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo algo nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 31°C.

Videonota Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

Durante la madrugada y la mañana, el tiempo se mantendrá estable, con cielo parcialmente cubierto y temperaturas que rondarán entre los 20 y 21 grados, sin probabilidad de precipitaciones. El viento será leve, predominando del sector sur por la mañana.

Por la tarde, el termómetro escalará hasta los 31°C, con cielo algo nublado y vientos moderados del sector norte, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el panorama podría cambiar: el SMN anticipa la probabilidad de tormentas aisladas, con chances de precipitación que oscilan entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 25°C y el viento rotará al sector sudeste.