Tras algunos cortes por las lluvias, cuál es el estado de las rutas en San Juan este viernes

Las lluvias y crecidas que afectaron a distintas zonas de San Juan entre los pasados miércoles, jueves y durante la madrugada de este viernes provocaron complicaciones para circular por distintas rutas de la provincia en plenas vacaciones de verano. En ese contexto, este viernes a primera hora, la Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer el reporte actualizado.
Si bien aseguraron que todos los caminos están transitables, pidieron precaución a los conductores por las crecidas en algunos tramos clave.
El detalle del estado de las rutas
Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja
- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo
- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal
- Estado: Transitable
-Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.
Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto
- Estado: Transitable con precaución
RN 40 Sur: transitable con precaución.
RN 20: transitable con precaución.
RN 153: transitable con precaución.
RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.
Transitable con precaución. Badenes con agua, Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.
Erosiones en cercanías del Rio Papagayo están señalizadas y hoy se trabaja en la zona ante condiciones climáticas buenas.
RN 149 CALINGASTA: transitable con precaución.
En Zona sur de ingreso a Barreal personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar.
RN 149 Iglesia: transitable con precaución.
Para finalizar, desde el organismo indicaron que, “personal de Vialidad continuará la inspección del estado de las rutas y se mantendrán guardias permanentes y campamentos móviles en alerta”.