Tras algunos cortes por las lluvias, cuál es el estado de las rutas en San Juan este viernes

Durante la jornada del jueves, las rutas de Valle Fértil fueron las más afectadas por las crecidas (foto).

Las lluvias y crecidas que afectaron a distintas zonas de San Juan entre los pasados miércoles, jueves y durante la madrugada de este viernes provocaron complicaciones para circular por distintas rutas de la provincia en plenas vacaciones de verano. En ese contexto, este viernes a primera hora, la Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer el reporte actualizado.

Si bien aseguraron que todos los caminos están transitables, pidieron precaución a los conductores por las crecidas en algunos tramos clave.

El detalle del estado de las rutas

Ruta Nacional 40 – Tramo Huaco a límite con La Rioja

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Jáchal a Rodeo

- Estado: Transitable con precaución. Personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 40 – Tramo San Juan a Jáchal

- Estado: Transitable

-Circular con precaución, personal de Vialidad Nacional trabaja en la zona.

Ruta Nacional 150 – Tramo Huaco a Ischigualasto

- Estado: Transitable con precaución

RN 40 Sur: transitable con precaución.

RN 20: transitable con precaución.

RN 153: transitable con precaución.

RN 141 CAUCETE - LA RIOJA.

Transitable con precaución. Badenes con agua, Vialidad Nacional trabaja en distintos tramos de la ruta.

Erosiones en cercanías del Rio Papagayo están señalizadas y hoy se trabaja en la zona ante condiciones climáticas buenas.

RN 149 CALINGASTA: transitable con precaución.

En Zona sur de ingreso a Barreal personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar.

RN 149 Iglesia: transitable con precaución.

Para finalizar, desde el organismo indicaron que, “personal de Vialidad continuará la inspección del estado de las rutas y se mantendrán guardias permanentes y campamentos móviles en alerta”.