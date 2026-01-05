Lunes con calor y probabilidad de fuerte viento Norte en San Juan

San Juan arranca la semana con calor y probabilidad de viento Norte, sobre todo por la noche.

El calor volverá a ser protagonista este lunes en San Juan y la presencia de viento del sector Norte durante gran parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan ráfagas intensas hacia la noche, que podrían superar los 50 km/h, en un día sin probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

Videonota Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

Durante la mañana del lunes, el tiempo se presenta ligeramente nublado, con una temperatura que ronda los 22 grados y una brisa que corre del sector Norte.

Con el correr de las horas, el calor se intensificará. Para la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados. El viento Norte continuará presente, aunque con menor intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas significativas.

image

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 33 grados. Sin embargo, el viento volverá a ganar protagonismo: se esperan ráfagas fuertes del sector Norte, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Al igual que durante el resto de la jornada.