lunes 5 de enero 2026

Pronóstico

Lunes con calor y probabilidad de fuerte viento Norte en San Juan

El Servicio Meteorológico anuncia otra jornada calurosa en la provincia. Mirá a qué hora llegarían las ráfagas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan arranca la semana con calor y probabilidad de viento Norte, sobre todo por la noche.

El calor volverá a ser protagonista este lunes en San Juan y la presencia de viento del sector Norte durante gran parte de la jornada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan ráfagas intensas hacia la noche, que podrían superar los 50 km/h, en un día sin probabilidad de precipitaciones.

Durante la mañana del lunes, el tiempo se presenta ligeramente nublado, con una temperatura que ronda los 22 grados y una brisa que corre del sector Norte.

Con el correr de las horas, el calor se intensificará. Para la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que alcanzará los 36 grados. El viento Norte continuará presente, aunque con menor intensidad, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h y sin ráfagas significativas.

image

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 33 grados. Sin embargo, el viento volverá a ganar protagonismo: se esperan ráfagas fuertes del sector Norte, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. Al igual que durante el resto de la jornada.

