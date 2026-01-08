jueves 8 de enero 2026

Este jueves

Atención: por la lluvia, suspendieron las Colonias de Verano en algunos departamentos

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano dieron a conocer la información sobre las actividades. Cabe recordar que, las colonias fueron inauguradas ayer miércoles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Suspendieron la actividad de las Colonias de Verano en algunos departamento debido a las intensas lluvias.

Este jueves a primera hora de la mañana y luego de hacer un relevamiento en los distintos departamentos tras las lluvias de la madrugada, las autoridades decidieron suspender la actividad de las Colonias de Verano en algunos departamentos sanjuaninos.

“Dadas las inclemencias climáticas y luego de hacer un relevamiento de las condiciones de los predios, la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias en conjunto con los municipios informan que hoy se suspenden las colonias en algunas zonas”, indicaron.

En ese contexto, enumeraron los departamentos:

-Caucete

-Rawson

-Rivadavia

-Santa Lucía

-9 de Julio

-Albardón

-Angaco

-Sarmiento

-Valle Fértil

-Chimbas

-Zonda

-San Martín

En tanto que, “en Pocito se suspende hasta ahora la colonia que funciona en el camping El Paraíso solamente; en Chimbas sólo va a funcionar la colonia en el CIC del Barrio Los Andes; y en 25 de Mayo solo se realizará la colonia en Tupelí, el resto no”, aseguraron.

Cabe recordar que, las Colonias de Verano 2026 comenzaron a funcionar en la provincia ayer miércoles, con 25.000 participantes. La propuesta, que se desarrolla en 92 predios distribuidos en todos los departamentos sanjuaninos, ofrece actividades recreativas, deportivas y formativas destinadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años, personas con discapacidad y personas mayores.

