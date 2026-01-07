miércoles 7 de enero 2026

Recreación, deportes y formación

Las Colonias de Verano 2026 se pusieron en marcha con 25.000 participantes

Esta edición tiene como lema la importancia de la energía solar para la vida de los sanjuaninos. El vicegobernador Fabián Martín encabezó el acto inaugural en Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Las Colonias de Verano 2026 ya están en marcha en toda la provincia y fueron inauguradas oficialmente en el departamento Sarmiento, en un acto encabezado por el vicegobernador Fabián Martín. Estuvo también el intendente Alfredo Castro. La propuesta, que se desarrolla en 92 predios distribuidos en todos los departamentos sanjuaninos, ofrece actividades recreativas, deportivas y formativas destinadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años, personas con discapacidad y personas mayores.

Durante la apertura, el vicegobernador dijo: “Gracias por estar acá y por acompañarnos. Quiero agradecer al gobernador Marcelo Orrego por sostener esta política pública: San Juan es la única provincia del país que lleva adelante colonias de vacaciones con esta inversión y alcance. Más de 25 mil niños, personas mayores y personas con discapacidad van a poder disfrutar, aprender, hacer amigos y cuidar el ambiente en estos espacios que son tan importantes para todos”.

Participaron además, el secretario de Promoción Social, Ramiro Pavone; Subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo; directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta.

Las colonias se extenderán hasta el 30 de enero, con jornadas que se desarrollan de martes a viernes, de 8 a 13 horas. Clubes, campings, escuelas, polideportivos, centros integradores comunitarios (CIC), uniones vecinales y predios municipales son algunas de las sedes donde se llevan adelante las actividades de verano.

Se estima que más de 25 mil personas participarán de esta edición, que tiene como lema la importancia de la energía solar para la vida de los sanjuaninos. En ese marco, se desarrollan propuestas vinculadas al uso de la tecnología, el reciclado y la creatividad, con la construcción de objetos que funcionan con energías alternativas y que luego serán expuestos. Además, se incorporan juegos y dinámicas relacionadas con esta temática.

El programa es ejecutado por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y fue planificado con varios meses de anticipación. En noviembre del año pasado se realizaron las capacitaciones para más de 2.000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos 30 personas con discapacidad, lo que permitió duplicar el cupo laboral en relación con la edición 2025.

Asimismo, se firmaron convenios con los municipios, que tienen a su cargo las inscripciones, la asignación de los predios habilitados, la sugerencia del personal que trabaja en cada sede y, en muchos casos, la organización de las movilidades que trasladan a los asistentes desde distintos puntos de cada departamento.

Las Colonias de Verano promueven la igualdad de oportunidades y el acceso a espacios lúdicos y recreativos, al tiempo que garantizan la continuidad del aporte nutricional diario mediante la provisión de desayuno y almuerzo, lo que permite reforzar hábitos saludables. El trabajo interministerial incluye acciones del Ministerio de Salud, como promoción de la salud bucal, vacunatorio solar y talleres de RCP. También se desarrollan actividades con bomberos y canes, talleres sobre sismos y emergencias, y presentaciones de artistas itinerantes, entre otras propuestas.

