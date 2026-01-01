jueves 1 de enero 2026

Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el pronóstico para este viernes 2 de enero en la provincia. En la nota, los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan transitará este viernes 2 de enero con altas temperaturas y condiciones variables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada tendría una mínima de 22 grados y una máxima que alcanzará los 37, con probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y cielo parcialmente nublado el resto del día.

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla
SMN

Calor sofocante y tormentas en el inicio del año: San Juan bajo alerta amarilla
Un viernes con mucho calor y probables tormentas es que el anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Pronóstico

Un viernes con mucho calor y anuncio de tormentas en San Juan

De acuerdo al informe oficial, las precipitaciones podrían darse en las primeras horas, con una probabilidad estimada entre el 10 y el 40%. Ya durante la mañana, tarde y noche, el tiempo se presentará más estable, sin lluvias previstas. El calor volverá a sentirse con fuerza hacia la tarde, cuando el termómetro escale hasta los valores más altos del día.

Uno de los datos destacados será el viento, que soplará del sector Sur, con intensidades que oscilarán entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

image

El pronóstico se da luego de una jornada extrema. San Juan encabezó este jueves 1 de enero el ranking de temperaturas más altas del país, según informó el SMN a las 19 horas. Con 38 grados, la provincia se ubicó como la más calurosa de la Argentina en el inicio del nuevo año.

En el reporte oficial, San Juan superó a La Rioja, que registró 37,7 grados, y a San Rafael, en Mendoza, donde el termómetro marcó 37 grados. El registro se dio en el marco de una alerta amarilla por altas temperaturas, vigente para gran parte del territorio provincial.

El comienzo de 2026 llegó con condiciones meteorológicas exigentes. Durante la mañana del jueves, el cielo se mantuvo parcialmente nublado y la temperatura rondó los 27 grados, sin probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, con el correr de las horas, el calor se intensificó y derivó en el pico térmico informado por el organismo nacional.

Recomendaciones ante la alerta

Ante la vigencia del alerta amarilla, los organismos oficiales reiteraron una serie de medidas preventivas: beber abundante agua, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, usar ropa liviana y de colores claros, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas de salud.

En paralelo, y por la probabilidad de tormentas, se recomendó evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volarse y no refugiarse bajo árboles ni estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

