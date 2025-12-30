Un temblor sacudió el inicio de la mañana sanjuanina este martes

Un temblor se registró en San Juan durante el inicio de la mañana de este martes.

La jornada del martes comenzó en San Juan con un sismo de poca profundidad y magnitud moderada, de acuerdo a la información brindada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), lo que hizo que el movimiento fuera sentido en distintos puntos de la provincia.

Servicios Dos departamentos del Gran San Juan, con problemas en el suministro de agua debido a las lluvias

Movido El viernes arrancó con un temblor que se sintió en casi todo San Juan

Según el reporte oficial, el temblor se produjo a las 5:10:41 de la mañana (hora local). El epicentro fue localizado a 43 kilómetros al este de Caucete, 21 kilómetros al noroeste de Bermejo y a 64 kilómetros al este de la ciudad de San Juan, con coordenadas -31.517 de latitud y -67.854 de longitud.

image

El sismo tuvo una magnitud de 4.1 y se registró a una profundidad de 15 kilómetros, un factor que contribuyó a que fuera percibido por la población.

En cuanto a la intensidad, el INPRES indicó que en Caucete el movimiento alcanzó niveles entre III y IV en la escala Mercalli Modificada, siendo percibido por algunas personas en reposo y provocando la oscilación de objetos colgantes. En la ciudad de San Juan y en Albardón, la intensidad fue de grado III, donde el temblor también fue advertido por personas que se encontraban en reposo.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento sísmico.