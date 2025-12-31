Granizo y lluvias intensas en el cierre del 2025 en San Juan: rige alerta para varios departamentos

La llegada del año 2026 en San Juan está marcada por la inestabilidad climática. Durante la tarde y la noche de este miércoles 31, rige un alerta amarilla por tormentas para una zona puntual de la provincia, según informan el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil.

Clima Año Nuevo con calor y nubosidad: así estará el tiempo en San Juan este 31

Año Nuevo con complicaciones Alerta amarilla por tormentas intensas y posible caída de granizo para varios departamentos de San Juan

Una intensa tormenta con caída de granizo se registró durante la tarde de este miércoles 31 de diciembre en distintas zonas de Pocito y Sarmiento, generando preocupación entre los vecinos y algunas complicaciones momentáneas. El fenómeno se dio en el marco de una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según los primeros reportes, la tormenta comenzó a desarrollarse en horas tempranas de la tarde en sectores cercanos al cerro, con precipitaciones intensas que luego avanzaron hacia áreas pobladas. En varios puntos, el granizo cayó con fuerza durante varios minutos, cubriendo calles y provocando escenas que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Fuerte tormenta durante la noche de fin de año en Pocito: agua, truenos y caída de granizo. Los lectores de Tiempo de San Juan se hacen eco en las redes de la llegada de la tormenta prevista para algunos departamentos durante la tarde noche des este 31 de diciembre. ¿En tu zona como está el tiempo? ¿Mesa afuera o adentro? Contanos en comentarios y mándanos tus fotos y videos. www.tiempodesanjuan.com" View this post on Instagram

Vecinos de ambos departamentos compartieron imágenes y videos donde se observa la magnitud del fenómeno, con piedras de hielo de tamaño considerable y lluvias persistentes. Si bien hasta el momento no se informaron daños de gravedad, hubo preocupación por posibles afectaciones en cultivos, viviendas precarias y caminos rurales.

Alerta amarilla vigente para gran parte de San Juan

El alerta amarilla por lluvias y tormentas abarca a varios departamentos de la provincia, entre ellos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

De acuerdo al informe del SMN, el área puede ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante precipitación en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Desde el organismo nacional recordaron que la alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Por ello, recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar circular durante tormentas intensas.