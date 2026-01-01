jueves 1 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estado de salud

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá

La primera nacida del año llegó al mundo durante la madrugada del 1 de enero mediante una cesárea de urgencia en el Hospital Rawson. Mientras la bebé evoluciona favorablemente, la madre permanece internada en terapia intensiva con pronóstico reservado y bajo estricta atención médica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

El nacimiento de la primera bebé del 2026 en el Hospital Rawson, ocurrido durante la madrugada de este 1 de enero, fue inicialmente una noticia celebrada por marcar el inicio del nuevo año en San Juan. Sin embargo, durante la noche del jueves, la atención se centró en la evolución del estado de salud de la madre, que permanece internada en terapia intensiva.

Lee además
cesarea de urgencia y estado reservado: preocupacion en san juan tras el primer nacimiento del 2026
En el Rawson

Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026
la primera bebe argentina del 2026 nacio cerca de san juan
A las 00 en punto

La primera bebé argentina del 2026 nació cerca de San Juan

Desde el nosocomio informaron a este diario que la recién nacida -llamada Natalia Morales- "se encuentra bien". La bebé continúa internada junto a su madre y permanece en la unidad de Terapia Intensiva únicamente por la necesidad de acompañarla durante su internación, exptesarion.

La situación más delicada es la de la madre, quien sigue internada en Terapia Intensiva con pronóstico reservado, indicaron. De acuerdo a la información oficial conocida durante la noche de este jueves, su cuadro de salud es complejo y requiere un seguimiento médico permanente. Para resguardar la privacidad de la familia, no se brindaron detalles sobre el diagnóstico ni sobre las causas que derivaron en su estado actual.

Según se había informado previamente, la mujer, de apellido Marinero y oriunda de la localidad de Los Berros, en el departamento Sarmiento, ingresó al Hospital Rawson con un cuadro clínico de complejidad. Ante este escenario, el equipo médico resolvió practicar una cesárea de urgencia para proteger tanto a la madre como a la bebé.

La intervención quirúrgica se realizó pasadas las 2 de la madrugada del jueves 1 de enero. La niña nació con 35 semanas de gestación, pesó 2.700 gramos y se convirtió en la primera nacida en la provincia en el inicio de 2026, en un contexto que pasó rápidamente de la emoción inicial a la preocupación por la evolución de la salud materna.

Temas
Seguí leyendo

Video: heroica reacción de una policía para salvarle la vida a una bebé en Marquesado

Bebé hallada muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen

Mordidas y picaduras: los "bichos" que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan

Confirman una fecha del Campeonato Enduro 2026 en San Juan: ¿cuándo es?

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Año Nuevo con movimiento: dos sismos marcaron el inicio del 2026 en San Juan

Las reservas turísticas en San Juan crecieron hasta un 50% en plataformas internacionales

Natalia, de Los Berros, es la primera bebé del 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El peor comienzo del año

Recibió el 2026 en otra casa y cuando volvió a la suya, en Concepción, la encontró desvalijada

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

Desde este jueves, comenzó a regir el nuevo precio del colectivo en San Juan

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado
Sarmiento

Conmoción en Los Berros por un enfrentamiento de jóvenes que terminó con un apuñalado

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana
Comando Urbano

Lo atraparon en los techos de una casa de Capital: tenía dólares, pesos argentinos y chilenos que habría robado a una anciana

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Estado de salud

Qué se sabe sobre la primera bebé del 2026 nacida en el Hospital Rawson y el delicado cuadro de su mamá

Por Redacción Tiempo de San Juan
El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan
Pronóstico

El segundo día del 2026, con calor ¿y viento Sur?: mirá los datos del tiempo para este viernes en San Juan

El tren Belgrano Cargas en San Juan transporta unas 50 mil toneladas mensuales de San Juan a Buenos Aires.
Política ferroviaria

El gobierno de Milei pone primera al proceso para privatizar el Belgrano Cargas: cómo impacta en San Juan y qué dijeron en los últimos meses

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac
Declaraciones

Acueducto gate: apareció Gioja, habló de los caños y cuestionó el sistema ideado por Uñac

Mordidas y picaduras: los bichos que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan
Atención

Mordidas y picaduras: los "bichos" que encabezan las atenciones médicas por envenenamiento en San Juan