El nacimiento de la primera bebé del 2026 en el Hospital Rawson , ocurrido durante la madrugada de este 1 de enero, fue inicialmente una noticia celebrada por marcar el inicio del nuevo año en San Juan . Sin embargo, durante la noche del jueves, la atención se centró en la evolución del estado de salud de la madre, que permanece internada en terapia intensiva.

Desde el nosocomio informaron a este diario que la recién nacida -llamada Natalia Morales- "se encuentra bien". La bebé continúa internada junto a su madre y permanece en la unidad de Terapia Intensiva únicamente por la necesidad de acompañarla durante su internación, exptesarion.

La situación más delicada es la de la madre, quien sigue internada en Terapia Intensiva con pronóstico reservado, indicaron. De acuerdo a la información oficial conocida durante la noche de este jueves, su cuadro de salud es complejo y requiere un seguimiento médico permanente. Para resguardar la privacidad de la familia, no se brindaron detalles sobre el diagnóstico ni sobre las causas que derivaron en su estado actual.

Según se había informado previamente, la mujer, de apellido Marinero y oriunda de la localidad de Los Berros, en el departamento Sarmiento, ingresó al Hospital Rawson con un cuadro clínico de complejidad. Ante este escenario, el equipo médico resolvió practicar una cesárea de urgencia para proteger tanto a la madre como a la bebé.

La intervención quirúrgica se realizó pasadas las 2 de la madrugada del jueves 1 de enero. La niña nació con 35 semanas de gestación, pesó 2.700 gramos y se convirtió en la primera nacida en la provincia en el inicio de 2026, en un contexto que pasó rápidamente de la emoción inicial a la preocupación por la evolución de la salud materna.