Cesárea de urgencia y estado reservado: preocupación en San Juan tras el primer nacimiento del 2026

Lo que en un primer momento fue celebrado como una noticia positiva por el nacimiento del primer bebé del 2026 en San Juan, con el paso de las horas generó preocupación por la delicada situación de salud de la madre.

¡El primer milagro del 2026! Encontraron a un perro que fue robado hace 15 días en San Juan: el video de la emocionante vuelta a casa

A las 00 en punto La primera bebé argentina del 2026 nació cerca de San Juan

De acuerdo a la información confirmada, la mujer, de apellido Marinero y oriunda de la localidad de Los Berros, en el departamento Sarmiento, ingresó al Hospital Dr. Guillermo Rawson con un cuadro clínico de complejidad. Ante este escenario, el equipo médico resolvió practicar una cesárea de urgencia para proteger tanto a la madre como a la recién nacida.

La cirugía se llevó a cabo pasadas las 2 de la madrugada de este jueves 1 de enero. La beba nació con 35 semanas de gestación, pesó 2.700 gramos y se convirtió en la primera nacida en la provincia durante el año 2026.

Desde el centro de salud no brindaron detalles específicos sobre el diagnóstico de la madre, aunque indicaron que permanece internada en Terapia Intensiva, con pronóstico reservado, a la espera de su evolución en las próximas horas.