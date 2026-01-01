jueves 1 de enero 2026

Datos

San Juan cerró 2025 con un fuerte crecimiento en la venta de autos 0 km

El mercado automotor mostró en San Juan un balance claramente positivo durante 2025, pese a la fuerte desaceleración registrada en los últimos meses del año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Al comprar un auto 0KM tambien hay que pensar en el gasto de patentar el vehículo.

El mercado automotor mostró en San Juan un balance claramente positivo durante 2025, pese a la fuerte desaceleración registrada en los últimos meses del año. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en la provincia se patentaron 7.147 vehículos 0 km, lo que representa un crecimiento del 38,5% en comparación con 2024.

De acuerdo al relevamiento, el incremento anual contrasta con la marcada baja intermensual registrada hacia el cierre del año. En noviembre se habían patentado 423 unidades, mientras que en diciembre el número cayó a 223, lo que implicó una retracción del 47,3% en apenas un mes.

El informe también reflejó una caída interanual en diciembre. En el último mes de 2024 se habían registrado 260 patentamientos, cifra que descendió un 14,2% en diciembre de 2025, cuando se contabilizaron 223 operaciones en la provincia.

A pesar de este freno en el tramo final del año, el acumulado anual dejó un saldo ampliamente favorable para el sector. En 2024 se habían patentado 5.160 vehículos en San Juan, mientras que en 2025 la cifra escaló hasta las 7.147 unidades, consolidando una recuperación significativa del mercado local.

A nivel nacional, ACARA informó que durante diciembre de 2025 se patentaron 23.997 vehículos en todo el país. El número significó un aumento del 10,3% respecto del mismo mes del año anterior, aunque evidenció una baja del 32,3% en relación con noviembre, cuando se habían alcanzado 35.424 patentamientos.

Con estos registros, el mercado automotor argentino cerró 2025 con un total de 612.178 vehículos patentados, lo que implica un crecimiento del 47,8% en comparación con 2024, año en el que se habían contabilizado 414.211 unidades.

