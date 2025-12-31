ANSES confirmó un extra de $108.062 en enero: ¿Quiénes lo cobran?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en enero de 2026 se pagará un extra que puede alcanzar los $108.062, una suma que representa un refuerzo significativo para miles de familias. Este monto se acreditará de manera automática, junto con el ingreso habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones especiales ante el organismo previsional.

Además de recibir este extra, este grupo de beneficiarios de la ANSES también recibirá un aumento del 2,47%, el cual fue fijado a raíz de la fórmula de movilidad jubilatoria . Esta norma toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que evalúa la variación de los precios de los bienes y servicios que se consumen.

ANSES: ¿Quiénes recibirán un extra de $108.000 en enero de 2026?

Desde la ANSES confirmaron que el refuerzo de hasta $108.062 está destinado a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este extra corresponde al monto máximo de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que varía según la cantidad de hijos a cargo y que se deposita de forma directa en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

Para enero de 2026, los montos de la Tarjeta Alimentar quedarán establecidos de la siguiente manera:

AUH con un hijo: $52.250

AUH con dos hijos: $81.936

AUH con tres o más hijos: $108.062

Además, los titulares de la AUH contarán en enero con otro pago extra: el Complemento Leche – Plan 1000 Días. Con el aumento del 2,47% previsto para el primer mes del año, este beneficio ascenderá a $47.340. Está dirigido a familias que cobran la Asignación por Embarazo y a titulares de la AUH con hijos menores a tres años, con el objetivo de garantizar una alimentación adecuada durante los primeros años de vida.

AUH de ANSES: ¿Cuánto cobrarán en enero de 2026?

Con el aumento aplicado por movilidad, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $125.518. Como es habitual, la ANSES retiene el 20% de ese total hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago mensual directo será de $100.415.

En el caso de la AUH con Discapacidad, el haber bruto se ubicará en $408.705 y, tras la retención, el monto a cobrar será de $326.964.

Calendario de pagos de enero para AUH

El cronograma de pagos de la AUH en enero de 2026 se organizará según la terminación del DNI: