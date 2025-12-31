miércoles 31 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante

ANSES confirmó un extra de $108.062 en enero: ¿Quiénes lo cobran?

ANSES anunció el pago de un importante extra que se depositará en enero junto con el ingreso mensual de un grupo de beneficiarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en enero de 2026 se pagará un extra que puede alcanzar los $108.062, una suma que representa un refuerzo significativo para miles de familias. Este monto se acreditará de manera automática, junto con el ingreso habitual, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni gestiones especiales ante el organismo previsional.

Lee además
ANSES sigue asistiendo a millones de familias a través de distintas prestaciones.
Cifra confirmada

Ojo al piojo: cuál es el nuevo ingreso máximo que fijó la ANSES para acceder al cobro de asignaciones
ANSES se mantiene muy presente mensualmente con el pago de distintas prestaciones.
Data importante

ANSES: miles de beneficiarios podrían perder el pago anual de AUH por no cumplir con un trámite

Además de recibir este extra, este grupo de beneficiarios de la ANSES también recibirá un aumentodel 2,47%, el cual fue fijado a raíz de la fórmula de movilidad jubilatoria. Esta norma toma en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que evalúa la variación de los precios de los bienes y servicios que se consumen.

ANSES: ¿Quiénes recibirán un extra de $108.000 en enero de 2026?

Desde la ANSES confirmaron que el refuerzo de hasta $108.062 está destinado a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este extra corresponde al monto máximo de la Tarjeta Alimentar, un beneficio que varía según la cantidad de hijos a cargo y que se deposita de forma directa en la misma cuenta donde se cobra la asignación.

Para enero de 2026, los montos de la Tarjeta Alimentar quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • AUH con un hijo: $52.250
  • AUH con dos hijos: $81.936
  • AUH con tres o más hijos: $108.062

Además, los titulares de la AUH contarán en enero con otro pago extra: el Complemento Leche – Plan 1000 Días. Con el aumento del 2,47% previsto para el primer mes del año, este beneficio ascenderá a $47.340. Está dirigido a familias que cobran la Asignación por Embarazo y a titulares de la AUH con hijos menores a tres años, con el objetivo de garantizar una alimentación adecuada durante los primeros años de vida.

AUH de ANSES: ¿Cuánto cobrarán en enero de 2026?

Con el aumento aplicado por movilidad, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $125.518. Como es habitual, la ANSES retiene el 20% de ese total hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago mensual directo será de $100.415.

En el caso de la AUH con Discapacidad, el haber bruto se ubicará en $408.705 y, tras la retención, el monto a cobrar será de $326.964.

Calendario de pagos de enero para AUH

El cronograma de pagos de la AUH en enero de 2026 se organizará según la terminación del DNI:

  • Viernes 9 de enero de 2026: DNI terminados en 0
  • Lunes 12 de enero de 2026: DNI terminados en 1
  • Martes 13 de enero de 2026: DNI terminados en 2
  • Miércoles 14 de enero de 2026: DNI terminados en 3
  • Jueves 15 de enero de 2026: DNI terminados en 4
  • Viernes 16 de enero de 2026: DNI terminados en 5
  • Lunes 19 de enero de 2026: DNI terminados en 6
  • Martes 20 de enero de 2026: DNI terminados en 7
  • Miércoles 21 de enero de 2026: DNI terminados en 8
  • Jueves 22 de enero de 2026: DNI terminados en 9
Temas
Seguí leyendo

Conocé los nuevos topes y montos para recibir las asignaciones familiares de Anses

Jubilaciones: cuánto cobrarán en enero, con el bono congelado

Las cuatro buenas noticias de ANSES para enero de 2026

ANSES lanza una advertencia a jubilados y pensionados de una posible estafa por las Fiestas

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio

El vino ya no manda: oro, medicamentos y pasas lideran las exportaciones de San Juan

El dólar cierra el año rozando los $1.500 por un aumento de la demanda

Mercados: la Bolsa despide un año con escasos beneficios y expectativas puestas en el corto plazo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el top five de locales del microcentro de san juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio
Cambios en el mapa

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

Detuvieron a La Flaca tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque
Tras las rejas

Detuvieron a "La Flaca" tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque

Te Puede Interesar

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería
Análisis

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio
Cambios en el mapa

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio