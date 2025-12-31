miércoles 31 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Las victimas de este choque fueron Rodrigo Cano (21) y su novia, Rocío Bonilla de la misma edad. El primero de ellos sufrió una herida gravísima y al principio le tuvieron que amputar uno de sus pies, la herida se agravó y a los días perdió la pierna completa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
atropello con su camioneta a una pareja en rawson, se dio a la fuga y despues se entrego: quien es
Imprudencia

Atropelló con su camioneta a una pareja en Rawson, se dio a la fuga y después se entregó: quién es
le dictan prision domiciliaria al sujeto que atropello y se dio a la fuga en rawson: una victima podria perder un pie
Impactante

Le dictan prisión domiciliaria al sujeto que atropelló y se dio a la fuga en Rawson: una víctima podría perder un pie

La policía actuó rápido y llegaron hasta la casa de Mas. Acorralado, no le quedó otra que entregarse ante la Justicia; lo hizo junto a un abogado en comisaría 36ta.

image

Mas estuvo cumpliendo la preventiva en su casa y un mes después, este decidió arreglar si situación con la Justicia, aceptando pena en un juicio abreviado.

La peor parte se la llevó la pareja que iba a bordo de la moto, Rodrigo Cano (21) y su novia, Rocío Bonilla (21). Ambos terminaron muy heridos e internados en delicado estado de salud. Rodrigo a lo días recibió una mala noticia, le tenían que amputar el pie izquierdo, ya que la lesión sufrida en el choque fue gravísima.

hospital rawson.jpg

Pero la situación empeoró, tras darse a conocer esa lamentable noticia, Rodrigo Cano fue sometido a otra cirugía. En esta ocasión, le amputaron si pierna izquierda completa ya que la infección cada vez era más grande. Los médicos no tuvieron otra opción que hacer esa cirugía.

Según manifestaron desde la Justicia, a Rodrigo Cano ya le dieron el alta.

Algo claro ocurrió con Rodrigo, su vida cambió de un momento a otro. Ese 15 de noviembre fue un antes y un después. Su rutina diaria cambió y su destino fue alterado por algo que él no provocó, ni buscó.

Mas fue condenado el pasado 19 de diciembre

El día antes mencionado, a las 11 horas, se llevó a cabo la audiencia contra Víctor Alfonso Mas. El mismo aceptó una pena de 3 años de prisión de cumplimiento en suspenso y 4 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor. El juez lo consideró culpable del delito de lesiones culposas por la conducción negligente, imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, doblemente agravado por la fuga y la pluralidad de víctimas.

El acuerdo de juicio abreviado fue tras un acuerdo entre el fiscal Francisco Micheltorena, su ayudante fiscal Adrián Elizondo y el abogado defensor de Mas, el doctor Carlos Reinoso. El juez que homologó el acuerdo fue Federico Rodríguez.

micheltorena y pugliese

El brutal accidente en Rawson y la cobarde huida de Mas

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 horas del sábado 15 de noviembre. La pareja, Rodrigo Cano (21) conductor de la moto Motomel 150cc y su acompañante, Rocío Bonilla (21), circulaban por calle 5 de Oeste a Este y cuando intentaron entrar al Callejón Cervantes, este puso guiñe para doblar a la izquierda para girar hacia el Sur y ahí fueron atropellados por esta camioneta Amarok.

El conductor de este vehículo -Víctor Mas- no se paró a ayudar, se dio a la fuga. Un Uber vio el siniestro y lo siguió. Tras unos dos kilómetros, la camioneta se metió a una propiedad. El testigo avisó al 911 y a los minutos apareció la Policía.

image

Estos efectivos llamaron a los dueños de esta propiedad porque creyeron que la persona que había huido vivía en esta vivienda, pero no era así. Una mujer los atendió, le llamó a su esposo al frente de los policías y este del otro lado respondió que no había atropellado a nadie y que estaba haciendo las compras.

La mujer les dio permiso a los policías para entrar a la propiedad y al fondo, donde hay una cabaña, encontraron la camioneta VW Amarok. La señora manifestó que no era suyo ese vehículo y cuando los efectivos le hicieron seguimiento, confirmaron que pertenecía a Víctor Mas, con domicilio en calle 4 y América.

Ya en el lugar, los Brigadistas de UFI Delitos Especiales fueron hacia este domicilio, hablaron con la esposa de Mas y este ya le había comunicado que se iba a presentar por la comisaría con un abogado. Finalmente, Mas se entregó a las 10:30 horas en comisaría 36ta.

Temas
Seguí leyendo

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Intento de robo y fuego frustrado en Santa Lucía: vecinos salvaron la casa

Circulaba en una moto con el motor adulterado y fue interceptado por la Policía

Fiambre, preservativos y perfumes: el botín de mecheras cauceteras que robaron en un reconocido supermercado

Cayeron tres personas con más de 100 aves en cautiverio

Violento episodio familiar en Santa Lucía: un hombre golpeó a su hijo y le disparó a los pies con un arma robada

Tres detenidos por intento de robo en una conocida papelería de Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres detenidos por intento de robo en una conocida papeleria de rawson
En Villa Krause

Tres detenidos por intento de robo en una conocida papelería de Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena
Reparación integral

Se negó a devolver un camión y le salió el tiro por la culata: deberá pagar casi $4.000.000 para evitar una condena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Tres ladrones maniataron y asaltaron al dueño de un taller de marmolería de Chimbas

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos
En las redes

Lo acusan de hacerse pasar por una mujer para seducir a dos adolescentes sanjuaninos

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones
En el cerro Las Coloraditas

Tras el rescate en El Castillito, el club a cargo reconoció el error de la planificación: qué dijeron sobre los gastos del operativo y las autorizaciones

Detuvieron a La Flaca tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque
Tras las rejas

Detuvieron a "La Flaca" tras un tiroteo en un barrio sanjuanino: investigan el trasfondo del ataque

Te Puede Interesar

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa
Grave

Por la nena que murió en el Hospital Rawson, radican la denuncia por mala praxis y dos profesionales quedarían bajo la lupa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado
Justicia

Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos video
Tiempo pregunta

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería
Análisis

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio
Cambios en el mapa

El top five de locales del microcentro de San Juan que cerraron sus puertas durante 2025 y generaron impacto en el comercio