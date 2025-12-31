Perdió una pierna tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Rawson: el acusado, condenado

El sábado 15 de noviembre, Víctor Alfonso Mas (39), atropelló a dos motociclistas en Rawson y se dio a la fuga . En esas primeras horas, su intención no era ayudarlos y menos entregarse, tal fue el extremo que este se ocultó en una propiedad que no era suya, dejó la camioneta con la que protagonizó el siniestro y se fue.

La policía actuó rápido y llegaron hasta la casa de Mas. Acorralado, no le quedó otra que entregarse ante la Justicia; lo hizo junto a un abogado en comisaría 36ta.

Mas estuvo cumpliendo la preventiva en su casa y un mes después, este decidió arreglar si situación con la Justicia, aceptando pena en un juicio abreviado.

La peor parte se la llevó la pareja que iba a bordo de la moto, Rodrigo Cano (21) y su novia, Rocío Bonilla (21). Ambos terminaron muy heridos e internados en delicado estado de salud. Rodrigo a lo días recibió una mala noticia, le tenían que amputar el pie izquierdo, ya que la lesión sufrida en el choque fue gravísima.

Pero la situación empeoró, tras darse a conocer esa lamentable noticia, Rodrigo Cano fue sometido a otra cirugía. En esta ocasión, le amputaron si pierna izquierda completa ya que la infección cada vez era más grande. Los médicos no tuvieron otra opción que hacer esa cirugía.

Según manifestaron desde la Justicia, a Rodrigo Cano ya le dieron el alta.

Algo claro ocurrió con Rodrigo, su vida cambió de un momento a otro. Ese 15 de noviembre fue un antes y un después. Su rutina diaria cambió y su destino fue alterado por algo que él no provocó, ni buscó.

Mas fue condenado el pasado 19 de diciembre

El día antes mencionado, a las 11 horas, se llevó a cabo la audiencia contra Víctor Alfonso Mas. El mismo aceptó una pena de 3 años de prisión de cumplimiento en suspenso y 4 años de inhabilitación para conducir cualquier vehículo con motor. El juez lo consideró culpable del delito de lesiones culposas por la conducción negligente, imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, doblemente agravado por la fuga y la pluralidad de víctimas.

El acuerdo de juicio abreviado fue tras un acuerdo entre el fiscal Francisco Micheltorena, su ayudante fiscal Adrián Elizondo y el abogado defensor de Mas, el doctor Carlos Reinoso. El juez que homologó el acuerdo fue Federico Rodríguez.

El brutal accidente en Rawson y la cobarde huida de Mas

El siniestro ocurrió alrededor de las 7:00 horas del sábado 15 de noviembre. La pareja, Rodrigo Cano (21) conductor de la moto Motomel 150cc y su acompañante, Rocío Bonilla (21), circulaban por calle 5 de Oeste a Este y cuando intentaron entrar al Callejón Cervantes, este puso guiñe para doblar a la izquierda para girar hacia el Sur y ahí fueron atropellados por esta camioneta Amarok.

El conductor de este vehículo -Víctor Mas- no se paró a ayudar, se dio a la fuga. Un Uber vio el siniestro y lo siguió. Tras unos dos kilómetros, la camioneta se metió a una propiedad. El testigo avisó al 911 y a los minutos apareció la Policía.

Estos efectivos llamaron a los dueños de esta propiedad porque creyeron que la persona que había huido vivía en esta vivienda, pero no era así. Una mujer los atendió, le llamó a su esposo al frente de los policías y este del otro lado respondió que no había atropellado a nadie y que estaba haciendo las compras.

La mujer les dio permiso a los policías para entrar a la propiedad y al fondo, donde hay una cabaña, encontraron la camioneta VW Amarok. La señora manifestó que no era suyo ese vehículo y cuando los efectivos le hicieron seguimiento, confirmaron que pertenecía a Víctor Mas, con domicilio en calle 4 y América.

Ya en el lugar, los Brigadistas de UFI Delitos Especiales fueron hacia este domicilio, hablaron con la esposa de Mas y este ya le había comunicado que se iba a presentar por la comisaría con un abogado. Finalmente, Mas se entregó a las 10:30 horas en comisaría 36ta.