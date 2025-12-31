miércoles 31 de diciembre 2025

Tiempo pregunta

Los deseos del 2026 de los sanjuaninos

Prosperidad, crecimiento personal y nuevos comienzos fueron los deseos más repetidos por los sanjuaninos consultados por Tiempo de San Juan de cara al 2026, con metas ligadas a cambios personales y a mejorar su calidad de vida.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A días de comenzar un nuevo año, Tiempo de San Juan salió a la calle para conocer cuáles son los principales deseos de los sanjuaninos de cara a 2026. Lejos de grandes aspiraciones materiales, la mayoría coincidió en anhelos vinculados a la prosperidad personal y a mejorar su calidad de vida.

Entre las respuestas más repetidas aparecieron metas como mudarse, vivir solos, empezar el gimnasio o fortalecer vínculos con la pareja. Para muchos, el próximo año representa la oportunidad de concretar cambios postergados y avanzar en objetivos personales.

“Cumplir objetivos personales y agradecer”, resumió una joven consultada, en una frase que sintetizó el espíritu de varias de las respuestas. Más allá de las diferencias de edad o situación personal, los sanjuaninos coincidieron en la idea de crecimiento, estabilidad y bienestar como deseos centrales para el año que comienza.

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Cuáles son los objetivos de los sanjuaninos para el 2026?

