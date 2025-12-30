miércoles 31 de diciembre 2025

Análisis

Orrego a Tiempo de San Juan: lo más difícil de gobernar en el 2025 y el objetivo del 2026 puesto en la minería

El gobernador de San Juan hizo un repaso de la gestión de este año que se va y resaltó el difícil contexto nacional con el que le tocó gobernar; y para el año próximo, el desafío de continuar con lo que se hizo bien en medio de un optimismo económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-30 at 8.54.02 PM

Solo queda un día para que termine este 2025, por lo que llega la hora de poner sobre la mesa lo bueno y lo malo. En este contexto, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, le dio a Tiempo de San Juan su diagnóstico de este año y sus objetivos para el 2026. Entre otras cosas, el mandatario destacó el difícil contexto nacional con el que le tocó gobernar, pero destacó su optimismo para lo que se viene desde el punto de vista económico para la provincia.

A modo de repaso, Orrego manifestó que el 2025 fue un año complejo sobre todo porque como Estado provincial debieron asumir muchas responsabilidades que Nación dejó de cumplir. “Tuvimos que tomar decisiones difíciles desde el primer día, ordenar una provincia que venía con desorden financiero y, al mismo tiempo, sostener políticas clave como la educación, la salud y la obra pública con recursos propios”, dijo al respecto.

Pero para el gobernador este contexto adverso no solo trajo resultados negativos, puesto que le permitió aprender a dialogar y a demostrar que, con diálogo, todo se puede.

“Aun con limitaciones, se puede avanzar si hay un rumbo claro y un objetivo concreto: mejorar la vida cotidiana de los sanjuaninos”, dijo. “Aun con limitaciones, se puede avanzar si hay un rumbo claro y un objetivo concreto: mejorar la vida cotidiana de los sanjuaninos”, dijo.

En relación con el 2026, el mandatario aseguró que continuarán fortaleciendo la educación, la salud y la seguridad, apostando a la obra pública como política de gobierno y a la producción como el futuro de la provincia. El optimismo está puesto en la llegada de fondos e inversiones privadas, aunque saben que esto significa también un desafío.

“El desafío es transformar esas oportunidades en más trabajo, más desarrollo y más oportunidades para los sanjuaninos. Tenemos claro que el camino no es fácil, pero también sabemos hacia dónde vamos y queremos construir ese futuro”, cerró el gobernador. “El desafío es transformar esas oportunidades en más trabajo, más desarrollo y más oportunidades para los sanjuaninos. Tenemos claro que el camino no es fácil, pero también sabemos hacia dónde vamos y queremos construir ese futuro”, cerró el gobernador.

Temas
