Desavenencia

Daniela Rodríguez y su relación con el gramajismo tras los cambios al Presupuesto: "El quiebre está dado desde que cortás el diálogo"

El eje del conflicto se centra en la decisión de los concejales de asignarse para el 2026 el 11,7% de la partida presupuestaria total —estimada en 4.000 millones de pesos— para el funcionamiento del cuerpo, cifra que la intendenta considera desproporcionada y arbitraria.

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas.

Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas, manifestó su firme rechazo a la reciente aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Concejo Deliberante, calificando el accionar legislativo como una ruptura definitiva en la relación política del departamento. El eje del conflicto se centra en la decisión de los ediles de asignarse el 11,7% de la partida presupuestaria total —estimada en 4.000 millones de pesos— para el funcionamiento del cuerpo, cifra que la jefa comunal considera desproporcionada y arbitraria.

En declaraciones a Radio Sarmiento, Rodríguez fue tajante al describir el escenario actual: “Queda claro que el quiebre es total y no tiene vuelta atrás. El quiebre está dado desde que cortás el diálogo”. Según la mandataria, el incremento de recursos para el Concejo y el aumento de las dietas de los concejales representan un avasallamiento sobre las facultades del Poder Ejecutivo, el cual cuenta con el respaldo directo del voto popular.

Aunque evitó mencionar explícitamente al exintendente Fabián Gramajo, la jefa comunal apuntó hacia la influencia de este sobre el bloque "Chimbas Te Quiero". El distanciamiento, que ya venía siendo observado por analistas políticos, se consolidó con esta votación conjunta entre sectores del peronismo, Cambia San Juan y La Libertad Avanza. Para Rodríguez, esta confluencia de fuerzas no busca el bienestar vecinal, sino la consolidación de una “caja chica” destinada a fines proselitistas, socavando los recursos destinados a la gestión municipal.

“No existe más el oficialismo”, sentenció la intendenta, confirmando que la estructura política que la llevó al poder se encuentra fragmentada.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que este conflicto no es un hecho aislado, sino el desenlace de un año marcado por la falta de cooperación. Según fuentes cercanas a la Intendencia, durante el ejercicio 2025 los ediles no presentaron proyectos de relevancia y se limitaron a aprobar el balance de enero, lo que es interpretado como una maniobra deliberada para asfixiar financieramente a la administración central.

