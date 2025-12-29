lunes 29 de diciembre 2025

Debate oral

Hay fecha para el juicio contra el intendente de Angaco, tras ser acusado de tres delitos

El debate oral comenzará el 23 de febrero de 2026 y se origina en una causa iniciada en 2019, cuando el jefe comunal fue denunciado por el presunto uso de maquinaria y personal municipal en un predio privado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
José Castro, intendente de Angaco.

José Castro, intendente de Angaco.

El proceso judicial se origina a fines de 2019, cuando Castro finalizaba su segundo mandato como jefe comunal y fue denunciado por concejales del departamento, según informó 0264 Noticias. La acusación sostiene que el entonces intendente habría utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en Chimbas.

En el expediente, Castro fue procesado por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, figuras que prevén penas de entre 2 y 6 años de prisión, además de una eventual inhabilitación para ejercer cargos públicos. El procesamiento quedó firme a mediados de 2022, tras una resolución firmada por los jueces Juan Bautista Bueno, Silvina Rosso y Maximiliano Blejman.

Ese mismo año, la fiscal Claudia Salica solicitó la elevación a juicio, aunque la causa permaneció sin avances durante aproximadamente un año. Finalmente, el expediente fue remitido a la Cámara Penal y el tribunal quedó conformado a mediados de 2024 por los magistrados Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h). Las demoras para fijar fecha se explicaron por la prioridad otorgada a causas con personas detenidas y delitos considerados más graves.

De acuerdo a la investigación fiscal, el hecho que dio origen a la causa habría ocurrido el 12 de octubre de 2019, cuando en un terreno privado ubicado sobre calle Oro, entre Necochea y Ruta 40, en Chimbas, se encontraba trabajando una retropala propiedad del Municipio de Angaco, junto a tres empleados municipales, realizando tareas de compactación de suelo. En el lugar también habría estado presente el propio intendente.

Pese a su situación judicial, Castro se presentó como candidato en las elecciones de 2023, resultó electo y regresó a la intendencia tras un paréntesis de cuatro años. Desde el inicio del proceso, el jefe comunal sostiene su inocencia y afirma que la causa responde a una disputa política interna con los ediles que lo denunciaron en 2019.

Un antecedente reciente vinculado a hechos similares es la condena dictada en octubre pasado contra Facundo Nievas, ex capataz general del municipio de Angaco, quien recibió una pena de 4 años de prisión y inhabilitación absoluta perpetua por el uso de recursos municipales en un predio privado. Este fallo es observado como un elemento de referencia dentro del ámbito judicial.

En caso de que José Castro resulte condenado y la sentencia quede firme, una eventual inhabilitación lo obligaría a dejar el cargo si continúa al frente del municipio. No obstante, cualquier resolución podrá ser apelada ante la Corte de Justicia, que no tiene plazos establecidos para expedirse.

