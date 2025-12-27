Ley de Presupuesto 2026: uno por uno, así votaron los senadores de la provincia

Luego de que la Ley de Presupuesto 2026 obtuviera la media sanción en Diputados, el Gobierno nacional cerró el año con una victoria clave en el Senado . Tras haberse tratado en sesiones extraordinarias, el oficialismo logró reunir la mayoría de votos necesaria, para aprobar la partida presupuestaria que entrará en vigencia a partir del próximo año.

Aprobado Luz verde al Presupuesto 2026 de San Juan en la Legislatura: el orreguismo contó con 22 votos a favor

Analizan alternativas Presupuesto 2026: el Gobierno no insistirá con la derogación de universidades y discapacidad en el Senado

De acuerdo con el acta oficial a la que tuvo acceso Infobae, la norma obtuvo 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Fue una votación que reflejó una marcada división entre los bloques legislativos y en la que no se registraron ausencias.

La sesión, presidida por la presidente del Senado, Victoria Villarruel, evidenció el respaldo mayoritario de los senadores de fuerzas alineadas con el oficialismo y algunos aliados, mientras que la oposición agrupó la mayoría de los rechazos.

Así fue la votación de los Senadores, uno por uno: (los sanjuaninos resaltados en rojo)

Quiénes votaron a favor

Patricia Bullrich (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Romina Almeida (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Carmen Alvarez Rivero (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Ivanna Marcela Arrascaeta (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Mario Pablo Cervi (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Agustín Coto (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Vilma Facunda Bedia (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). María Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Agustín Aníbal Monteverde (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Nadia Judith Márquez (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Bruno Antonio Olivera Lucero (La Libertad Avanza).

María Emilia Orozco (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Enzo Paolo Fullone (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Edith Elizabeth Terenzi (del monobloque Despierta Chubut).

(del monobloque Despierta Chubut). Luis Juez (del monobloque Frente Cívico de Córdoba).

(del monobloque Frente Cívico de Córdoba). Andrea Marcela Cristina (Frente PRO).

(Frente PRO). Enrique Martín Goerling Lara (Frente PRO).

(Frente PRO). María Victoria Huala (Frente PRO).

(Frente PRO). Carlos Omar Arce (Frente Renovador de la Concordia Social).

(Frente Renovador de la Concordia Social). Sonia Elizabeth Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia Social).

(Frente Renovador de la Concordia Social). Beatriz Luisa Avila (Independencia).

(Independencia). Julieta Corroza (La Neuquinidad).

(La Neuquinidad). José María Carambia (Moveré por Santa Cruz).

(Moveré por Santa Cruz). Natalia Elena Gadano (Moveré por Santa Cruz).

(Moveré por Santa Cruz). Eduardo Alejando Vischi (UCR).

(UCR). Maximiliano Abad (UCR).

(UCR). Flavio Sergio Fama (UCR).

(UCR). Eduardo Horacio Galaretto (UCR).

(UCR). Mariana Juri (UCR).

(UCR). Daniel Ricardo Kroneberger (UCR).

(UCR). Carolina Losada (UCR).

(UCR). Silvana Lorena Schneider (UCR).

(UCR). Rodolfo Alejandro Suárez (UCR).

(UCR). María Alejandra Valenzuela (UCR).

(UCR). Flavia Gabriela Royón (del monobloque Primero los Salteños).

(del monobloque Primero los Salteños). Carlos Mauricio Espínola (Provincias Unidas).

(Provincias Unidas). Guillermo Eduardo Andrada ( Convicción Federal)

( Convicción Federal) Sandra Mariela Mendoza

María Carolina Moises

Quiénes votaron en contra

José Mayans (Justicialista).

(Justicialista). Adán Humberto Bahl (Justicialista).

(Justicialista). Daniel Pablo Bensusán (Justicialista).

(Justicialista). Jorge Capitanich (Justicialista).

(Justicialista). Lucia Benigna Corpacci (Justicialista).

(Justicialista). Eduardo “Wado” De Pedro (Justicialista).

(Justicialista). Juliana Di Tullio (Justicialista).

(Justicialista). Anabel Fernández Sagasti (Justicialista).

(Justicialista). María Celeste Giménez Navarro (Justicialista).

María Teresa Margarita González (Justicialista).

(Justicialista). Alicia Kirchner (Justicialista).

(Justicialista). Marcelo Néstor Lewandowski (Justicialista).

(Justicialista). Carlos Alberto Linares (Justicialista).

(Justicialista). María Florencia López (Justicialista).

(Justicialista). Cándida Cristina López (Justicialista).

(Justicialista). Juan Luis Manzur (Justicialista).

(Justicialista). Ana Inés Marks (Justicialista).

(Justicialista). José Emilio Neder (Justicialista).

(Justicialista). Mariano Recalde (Justicialista).

(Justicialista). Martín Ignacio Soria (Justicialista).

(Justicialista). Sergio Uñac (Justicialista).

Gerardo Zamora (Frente Cívico por Santiago).

(Frente Cívico por Santiago). Elía Esther del Carmen Moreno (Frente Cívico por Santiago).

(Frente Cívico por Santiago). Jesús Fernando Rejal (Convicción Federal).

(Convicción Federal). Fernando Aldo Salino (Convicción Federal).

Quiénes se abstuvieron de votar