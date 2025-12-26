viernes 26 de diciembre 2025

Caos en la Cámara alta

Agua, cruces y tensión: una sesión caliente en el Senado dejó escenas inesperadas

Un descuido entre senadores radicales, acusaciones cruzadas y fuertes reproches marcaron una jornada clave por el Presupuesto 2026 en la Cámara alta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La sesión especial del Senado de la Nación para debatir el Presupuesto 2026 tuvo de todo. Discursos encendidos, reclamos políticos, cruces personales y hasta un episodio insólito que descolocó por unos segundos a todo el recinto: una senadora le volcó accidentalmente un vaso de agua a un colega mientras estaba hablando.

El hecho ocurrió en pleno debate cuando el senador correntino Eduardo Vischi, integrante de la Unión Cívica Radical, exponía sobre la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como eje del proyecto presupuestario impulsado por el oficialismo. En ese momento, detrás suyo se encontraba la senadora chaqueña Silvana Schneider, también de la UCR, quien al mover su pantalla de trabajo terminó empujando una copa que se derramó sobre la espalda del legislador.

La escena quedó registrada por la transmisión oficial y rápidamente se volvió el comentario del recinto. Vischi intentó seguir con su discurso, pero el imprevisto lo obligó a frenar unos segundos. Fuera del micrófono, se lo escuchó decir con tono irónico: “Bueno, un poco de agua”, lo que generó sonrisas y alivió momentáneamente la tensión de una sesión cargada de discusiones.

El episodio fue claramente accidental y no pasó a mayores, aunque sirvió como un respiro en una jornada política intensa. Desde el mediodía, los senadores debatían dos iniciativas centrales para el Gobierno nacional: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, en el marco de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo buscaba cerrar el año legislativo mostrando orden y respaldo político, pero el debate expuso resistencias y cuestionamientos, especialmente por el artículo 30 del proyecto, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles como educación, ciencia y defensa, un punto que despertó críticas de distintos bloques y representantes provinciales.

Más adelante, el clima volvió a calentarse con un fuerte cruce entre la senadora Cristina López y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Un problema técnico con el micrófono derivó en acusaciones de censura y en una cuestión de privilegio presentada por López, quien denunció autoritarismo por parte de la presidenta del Senado y relató situaciones de tensión vividas en su despacho semanas atrás.

La discusión escaló cuando la senadora Victoria Huala, del PRO, intervino para reclamar que López no leyera su exposición, apelando al reglamento interno de la Cámara y acusando una “doble vara” en el trato parlamentario. Los reproches se multiplicaron y el intercambio terminó con un insulto lanzado por López, que dejó en evidencia el nivel de confrontación que atravesó la sesión.

Así, entre debates de fondo, cruces políticos y un vaso de agua fuera de lugar, el Senado vivió una de esas jornadas donde lo institucional y lo insólito se mezclan, dejando postales que rápidamente se viralizan y reflejan la tensión del clima político actual.

