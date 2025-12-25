jueves 25 de diciembre 2025

Edición 2026

Javier Milei anunció una nueva participación en el Foro de Davos

Por tercer año consecutivo, el Presidente de la Nación será uno de los protagonistas del encuentro económico global con sede en Suiza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei volverá a participar en el Foro de Davos.

A través de sus redes sociales, Javier Milei confirmó que participará del Foro de Davos 2026, en lo que representará su primer viaje internacional del año. El evento, tras las pasadas dos ediciones en donde el mandatario provocó impacto por sus controvertidos discursos, implica una nueva oportunidad de posicionamiento internacional de la Argentina con el objetivo de atraer inversiones.

La nueva edición del Foro de Davos se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero de 2026 en la comuna de Klosters-Serneus, en Suiza, a donde una comitiva encabezada por el Presidente de la Nación junto al equipo económico sostendrá una amplia agenda de encuentros bilaterales y conferencia de negocios. Cada año, asisten al evento unos tres mil dirigentes políticos, empresarios y diplomáticos.

El lema de la edición 2026 se enmarca en "un espíritu de diálogo" y la organización del Foro de Davos anticipó que “el programa se estructurará en torno a cinco desafíos globales clave donde el diálogo y la cooperación público-privada, con la participación de todas las partes interesadas, son necesarios para el progreso”.

La participación de Javier Milei en el Foro Davos

Los últimos discursos de Javier Milei en el Foro de Davos estuvieron marcados por las controversias en sus afirmaciones por fuera de la agenda económico, en donde ratificó sus postulados alineados a la ideología liberal-libertaria. Las mayores polémicas se despertaron por su posición crítica hacia la diversidad sexual, el feminismo y la perspectiva de género, tópicos que el Presidente encasilló dentro de la "agenda woke", a la que confrontó enfáticamente desencadenando -en febrero del 2025- una "Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI+".

Más allá de eso, el Presidente busca seguir consolidándose como referencia del liberalismo económico en la región, en donde crece la influencia de gobiernos alineados con su posición, tras los triunfos de Rodrigo Paz en Bolivia y de José Antonio Kast en Chile. Además, tiene como aliados sudamericanos a Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Se anticipa que Milei sostenga el alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel, además de la búsqueda de encuentros diplomáticos con gobiernos cercanos ideológicamente (la Italia de Meloni o la Hungría de Orbán), mientras destaque la agenda de reformas que proyecta para el próximo año en la Argentina. Para empezar, tiene un desafío próximo: la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado.

FUENTE: Ámbito

Temas
