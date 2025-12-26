viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Día clave

El Senado define hoy el destino del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Las iniciativas ya cuentan con el aval de Diputados. El mercado quiere saber si la Casa Rosada tiene control del Congreso. Tensión por un puñado de artículos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El pleno del Senado realizará este viernes una sesión con la que espera finalizar su año y, sobre todo, sancionar dos leyes que quiere mostrarle el Gobierno libertario al mercado: el Presupuesto 2026 y la inocencia fiscal. La principal lupa estará en el primer proyecto, ya que presenta un puñado de artículos que generan tensión con la oposición dialoguista, de cara a votaciones en particular con numerología más fina.

Lee además
presupuesto 2026: como reasignara partidas el gobierno para mantener el deficit 0
Congreso

Presupuesto 2026: cómo reasignará partidas el gobierno para mantener el déficit 0
tras la aprobacion en diputados, javier milei descarto vetar el presupuesto 2026
Entrevista

Tras la aprobación en Diputados, Javier Milei descartó vetar el Presupuesto 2026

La reunión en el recinto de la Cámara alta está citada para las 12 y forma parte del período extraordinario que convocó Javier Milei hasta el martes 30 de diciembre. Para el convite de hoy se previsualizan otros dos momentos que concentrarán atención. En primer término, el oficialista libertario Enzo Fullone tendrá que jurar en reemplazo de Lorena Villaverde, que nunca pudo sentarse en su banca por su historial judicial.

Además, durante el inicio de la sesión habría fuertes quejas del renovado interbloque kirchnerista, que ahora se llama “Popular”, por el reparto de comisiones acordado por el oficialismo y la oposición dialoguista. De hecho, la Libertad Avanza aguarda esa instancia con todos los antecedentes realizados durante largos años por el cristinismo en el Senado. Algunos son muy recordados y, en comparación, la protesta que concretaría el justicialismo se convertiría en un canapé, en caso de querer exponer todo en el recinto.

Una vez consumados los rounds “Fullone” y “comisiones” -quizá algún homenaje y cuestiones de privilegio extra por cualquier cosa, menos lo que dicta el reglamento-, se podrá ingresar a la discusión de las iniciativas. El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.

En los últimos días -como contó Infobae-, el debate más jugoso pasó por qué ocurrirá con el artículo 30, que elimina pisos sobre el financiamiento de los sistemas Educativo y de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa. De hecho, este medio informó, semanas atrás, las quejas que aterrizaban al Congreso desde el interior del país.

Otro artículo es el 12, que establece: “Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Secretaría de Educación -que comanda Carlos Torrendell- del Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se les transfieren por todo concepto. El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en casos de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”.

La cuenta de la que parte el oficialismo para la jornada de hoy implica: 21 legisladores de La Libertad Avanza -Fullone adentro-; 10, de la UCR; tres del PRO, y el resto de silvestres provinciales. En total, 44. Y no todos dispuestos a acompañar a libro cerrado. Entonces, a priori, algunas bajas no frenarían el plan del Gobierno. Más aún, con el refuerzo que vendría de algunos peronistas por orden de sus gobernadores. No obstante, en el terreno de la verdad es donde tendrá que estar con todos sus sentidos prendidos la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

Detrás de todo esto corre el deseo del mercado de ver a un Ejecutivo libertario en control del Congreso, más allá de haber pospuesto la reforma laboral -de mínima, aunque se prevé más- a febrero próximo, si es que la Casa Rosada vuelve a convocar a sesiones extraordinarias. Si no, quedará para marzo. Lo que se juega hoy es conocido por los bloques, gobernadores y actores centrales del círculo rojo. Es decir: las trampas y picardías de último minuto emergerán rápido a la superficie, ya sea para mostrar leyes sancionadas o un clima de conflicto eterno que, en el fondo, ya nadie sabe a quién le conviene.

Temas
Seguí leyendo

Obra pública y convenio con los vecinos, las novedades del Presupuesto 2026 de Capital

Presupuesto 2026: sin derogación de financiamiento educativo y emergencia en discapacidad, Milei podría vetar su propio proyecto

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Presupuesto 2026: El oficialismo logró la media sanción en Diputados

El mileísmo obtuvo dictamen para el Presupuesto 2026 y mañana miércoles se votará en el Congreso

Javier Milei anunció una nueva participación en el Foro de Davos

Javier Milei celebró "la derrota del narcosocialismo" en Honduras

Jubilaciones: Cuánto cobrarán en enero, con el bono congelado

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.
Video

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Desde el Colegio de Psicólogos de San Juan adviertieron sobre un caso de ejercicio ilegal de la profesión en la provincia.
Atención

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Te Puede Interesar

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto
Delitos Especiales

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.
Orgullo local

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata

Balance de Navidad: en San Juan se registraron al menos 6 casos de personas heridas por el uso de pirotecnia.
Balance

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?
Bombazo en el hockey sobre patines

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen