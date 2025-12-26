viernes 26 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Riesgo de verano

Susto en Capital: una niña fue picada por un alacrán y debió ser hospitalizada

Gracias a la rápida reacción de su familia y del personal de salud, la menor fue atendida a tiempo y no sufrió complicaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una situación de alarma se vivió durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Correa, en Capital, cuando una niña de 11 años fue alcanzada por la picadura de un alacrán. Ante el riesgo que este tipo de episodios implica, sobre todo en menores, su familia actuó de inmediato y solicitó asistencia médica.

Lee además
Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.
Orgullo local

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata
San Expedito cuenta con nueva cartelería en San Juan.
Turismo de fe

Renovaron la cartelería informativa en la Capilla de San Expedito y buscan que crezca el número de visitantes

Según contó su madre, de 37 años, el hecho ocurrió mientras la pequeña se encontraba dentro de la casa, cuando sintió un dolor repentino en el dedo gordo de su pie izquierdo. Al advertir la presencia del alacrán, los adultos no dudaron en trasladarla rápidamente para que recibiera atención profesional.

La primera evaluación se realizó en el microhospital Báez Laspiur, donde el personal de salud activó el protocolo correspondiente y, como medida preventiva, resolvió derivarla al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson, centro especializado en este tipo de casos en la provincia.

En el hospital capitalino, la menor fue controlada y recibió el tratamiento indicado. Gracias a la rápida reacción de su familia y a la intervención médica oportuna, la evolución fue positiva y no se registraron complicaciones, por lo que horas más tarde pudo regresar a su hogar con indicaciones de seguimiento.

Cómo capturar un escorpión de manera segura

Las autoridades sanitarias indican que la forma más segura y práctica de capturar un escorpión es utilizando pinzas y tomándolo por la cola, evitando el contacto directo. También puede recurrirse a frascos, tubos grandes u otros recipientes similares.

El procedimiento consiste en cubrir al animal con la boca del frasco sobre una superficie lisa, deslizar una hoja de papel por debajo hasta que el escorpión quede dentro y luego cerrar herméticamente el recipiente. El ejemplar capturado debe ser llevado al Ministerio de Salud, en el Centro Cívico, División Epidemiología – Sección Zoonosis, Núcleo 2 (teléfono 4305516).

Medidas de prevención en el hogar

Para reducir el riesgo de encontrar escorpiones en la vivienda, se recomienda mantener una limpieza profunda, especialmente en rincones, detrás de muebles y electrodomésticos. También es importante evitar caminar descalzo, usar guantes y calzado cerrado al limpiar patios o manipular objetos en desuso, y revisar ropa y calzado antes de utilizarlos.

Otra medida clave es no introducir las manos en huecos, grietas o espacios oscuros donde puedan esconderse estos arácnidos. Asimismo, se aconseja colocar telas metálicas en rejillas y resumideros, desinfectar estos lugares de manera periódica y controlar la presencia de cucarachas y grillos, que son su principal fuente de alimento.

Cuáles son los escorpiones peligrosos

Si bien la mayoría de las especies no representa un riesgo grave para la salud, las autoridades remarcan la importancia de identificar a los escorpiones del género Tityus, considerados de mayor relevancia sanitaria. Entre ellos, el Tityus trivittatus es el más significativo: se distingue por su color castaño rojizo, tres líneas oscuras en el dorso, pinzas finas y una cola con aguijón terminado en púa.

En cambio, los escorpiones con pinzas más anchas y coloración uniforme suelen no ser de importancia médica. Sin embargo, desde Salud insisten en que ante cualquier picadura se debe acudir de inmediato a un centro de salud, ya que la consulta temprana es clave para una atención segura y oportuna.

Seguí leyendo

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

El milagro de Navidad de los sanjuaninos

Arde la Navidad: San Juan, la ciudad más caliente del país con 35,2°

Del túnel oculto al Cristo que camina: el libro que revela los secretos mejor guardados de la Catedral de San Juan

Controles de Nochebuena en el país: San Juan tuvo el récord, un conductor manejaba con 1.83g/l de alcohol

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra

Sábado y domingo con dos ferias con entrada gratuita en el Auditorio: conocé las propuestas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Balance de Navidad: en San Juan se registraron al menos 6 casos de personas heridas por el uso de pirotecnia.
Balance

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Filmaron el momento en que dos sujetos roban una camioneta en La Serena, Chile, a plena luz del día y prácticamente a cara descubierta.
Video

Tras el robo a dos sanjuaninos, mirá cómo atacan vehículos en La Serena sin siquiera ocultarse

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral
Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

Desde el Colegio de Psicólogos de San Juan adviertieron sobre un caso de ejercicio ilegal de la profesión en la provincia.
Atención

Alertan sobre un hombre que ejerce como psicólogo en San Juan sin estar matriculado

Darío Barassi llegó a San Juan para pasar el Año Nuevo en familia.
En casa por las fiestas

Darío Barassi y una postal familiar en Zonda que la rompe en las redes

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Te Puede Interesar

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto
Delitos Especiales

Pocito: una motociclista quedó al borde de la muerte tras chocar con otra moto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alejandra Sanz, médica del Hospital Rawson, recibió el galardón RENAC de Oro por su trabajo de investigación sobre displasias esqueléticas y su trayectoria en el estudio, diagnóstico y abordaje de anomalías congénitas.
Orgullo local

Una médica del Hospital Rawson fue premiada a nivel nacional por su aporte científico: mirá de qué se trata

Balance de Navidad: en San Juan se registraron al menos 6 casos de personas heridas por el uso de pirotecnia.
Balance

En Navidad hubo 6 heridos por pirotecnia en San Juan y tres incendios en viviendas

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?
Bombazo en el hockey sobre patines

Renunció el preparador físico de la Selección Argentina en la previa del año mundialista: ¿Páez también pega el portazo?

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen
Caso estremecedor

Bebé hallada de muerta en Caucete: los cotejos de ADN dieron negativo y persiste la incógnita sobre el brutal crimen