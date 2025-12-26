Susto en Capital: una niña fue picada por un alacrán y debió ser hospitalizada

Una situación de alarma se vivió durante la madrugada de este viernes en una vivienda ubicada sobre calle Correa, en Capital, cuando una niña de 11 años fue alcanzada por la picadura de un alacrán. Ante el riesgo que este tipo de episodios implica, sobre todo en menores, su familia actuó de inmediato y solicitó asistencia médica.

Según contó su madre, de 37 años, el hecho ocurrió mientras la pequeña se encontraba dentro de la casa, cuando sintió un dolor repentino en el dedo gordo de su pie izquierdo. Al advertir la presencia del alacrán, los adultos no dudaron en trasladarla rápidamente para que recibiera atención profesional.

La primera evaluación se realizó en el microhospital Báez Laspiur, donde el personal de salud activó el protocolo correspondiente y, como medida preventiva, resolvió derivarla al Servicio de Urgencias del Hospital Dr. Guillermo Rawson, centro especializado en este tipo de casos en la provincia.

En el hospital capitalino, la menor fue controlada y recibió el tratamiento indicado. Gracias a la rápida reacción de su familia y a la intervención médica oportuna, la evolución fue positiva y no se registraron complicaciones, por lo que horas más tarde pudo regresar a su hogar con indicaciones de seguimiento.

Cómo capturar un escorpión de manera segura

Las autoridades sanitarias indican que la forma más segura y práctica de capturar un escorpión es utilizando pinzas y tomándolo por la cola, evitando el contacto directo. También puede recurrirse a frascos, tubos grandes u otros recipientes similares.

El procedimiento consiste en cubrir al animal con la boca del frasco sobre una superficie lisa, deslizar una hoja de papel por debajo hasta que el escorpión quede dentro y luego cerrar herméticamente el recipiente. El ejemplar capturado debe ser llevado al Ministerio de Salud, en el Centro Cívico, División Epidemiología – Sección Zoonosis, Núcleo 2 (teléfono 4305516).

Medidas de prevención en el hogar

Para reducir el riesgo de encontrar escorpiones en la vivienda, se recomienda mantener una limpieza profunda, especialmente en rincones, detrás de muebles y electrodomésticos. También es importante evitar caminar descalzo, usar guantes y calzado cerrado al limpiar patios o manipular objetos en desuso, y revisar ropa y calzado antes de utilizarlos.

Otra medida clave es no introducir las manos en huecos, grietas o espacios oscuros donde puedan esconderse estos arácnidos. Asimismo, se aconseja colocar telas metálicas en rejillas y resumideros, desinfectar estos lugares de manera periódica y controlar la presencia de cucarachas y grillos, que son su principal fuente de alimento.

Cuáles son los escorpiones peligrosos

Si bien la mayoría de las especies no representa un riesgo grave para la salud, las autoridades remarcan la importancia de identificar a los escorpiones del género Tityus, considerados de mayor relevancia sanitaria. Entre ellos, el Tityus trivittatus es el más significativo: se distingue por su color castaño rojizo, tres líneas oscuras en el dorso, pinzas finas y una cola con aguijón terminado en púa.

En cambio, los escorpiones con pinzas más anchas y coloración uniforme suelen no ser de importancia médica. Sin embargo, desde Salud insisten en que ante cualquier picadura se debe acudir de inmediato a un centro de salud, ya que la consulta temprana es clave para una atención segura y oportuna.