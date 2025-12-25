jueves 25 de diciembre 2025

Justicia

Tras la desestimación de la denuncia, desde el entorno de Panchito Velázquez no descartan iniciar acciones por daño moral

La fiscal entendió que no existió la comisión de un delito y, por ello, echó por tierra las sospechas que pesaban contra el ídolo que había sido denunciado por exhibiciones obscenas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La decisión judicial que desestimó la denuncia por exhibiciones obscenas contra Francisco “Panchito” Velázquez no solo cerró una etapa dura en la vida del ídolo del hockey sobre patines, sino también abrió un nuevo escenario con posibles derivaciones legales. Según confiaron fuentes del entorno del ex deportista, no descartan iniciar acciones contra la parte denunciante.

Si bien no hay nada definido y el propio Velázquez se mostró cauto tras conocer que la fiscal Andrea Insegna, de la UFI ANIVI, concluyó que no existió la comisión de un delito, por el perjuicio que sufrió su imagen y el "calvario" que atravesó frente a las graves sospechas que pesaban sobre sus hombros, desde su círculo íntimo no le cierran la puerta a una continuidad en el ámbito civil.

La resolución se conoció durante la mañana del martes 23 de diciembre, cuando desde la Justicia se informó que la denuncia había sido desestimada tras la producción de pruebas y pericias realizadas en la instancia previa a la formalización de la causa. De acuerdo a lo que trascendió, la representante del Ministerio Público no encontró elementos suficientes para sostener la acusación, por lo que decidió no avanzar y dar por finalizada la investigación, sin que se realizara una audiencia de formalización.

Con esta definición, las sospechas que pesaban sobre Velázquez quedaron sin efecto. Sin embargo, el impacto personal y público del proceso fue profundo. Desde su entorno sostienen que el ex campeón del mundo se vio severamente afectado en lo emocional y psicológico desde que la denuncia tomó estado público, con consecuencias directas en su imagen, su vida cotidiana y su salud mental.

Por el momento, las fuentes allegadas confiaron en que la figura del deporte viajará a Europa e iniciaría trabajos como entrenador de las divisiones inferiores en el club Benfica. Todo ello, acorde comentaron, serviría para tomar aire y distancia después de haber vivido en el ojo de la tormenta.

El propio abogado defensor, Maximiliano Páez Delgado, había calificado la acusación como un “escrache” y advertido sobre la gravedad de la estigmatización social en una figura pública como Velázquez. La causa, que inicialmente se radicó en CAVIG y luego fue remitida a ANIVI por la participación de menores entre las denunciantes, generó además un fuerte debate en redes sociales sobre las falsas denuncias y su impacto en personas con exposición pública.

Tras recibir la notificación oficial, Velázquez habló brevemente con la prensa y se mostró aliviado. Aseguró que siempre se mantuvo a derecho y confió en el accionar judicial desde el inicio. Reconoció que atravesó momentos de tristeza mientras duró la investigación, pero remarcó su tranquilidad por el cierre definitivo del caso. “Fue una etapa difícil, pero ahora estoy contento porque todo terminó”, expresó, agradeciendo también el acompañamiento de quienes confiaron en su inocencia.

