Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Lamentable suceso, y casi trágico, ocurrió en la madrugada de este 25 de diciembre en plenos festejos de la Navidad. Un hombre oriundo de Chimbas recibió un tiro y tuvo que ser internado de urgencia.

Se desconoce el móvil de esta agresión, pero fuentes del caso informaron que ocurrió alrededor de las 2 horas en el interior de la conocida Villa Lucrecia. El herido, de 37 años fue atacado con un arma de fuego y recibió un disparo en una de sus piernas.

Todo indica que el damnificado tenía un problema con el autor del hecho, los detalles no han trascendido, pero en este momento personal policial, en conjunto con la fiscalía de Alejandro Mattar de UFI Genérica, están tratando de dar con el atacante.

El hecho ocurrió antes de las 2 de la madrugada y la policía tomó conocimiento del caso (tras el llamado al 911) alrededor de las 2:30 horas.

El hombre de 37 años fue asistido en el hospital y según fuentes del caso, su vida no correría riesgo.