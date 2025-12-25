jueves 25 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

El impactante hecho ocurrió cerca de las 2 horas en el interior de la conocida Villa Lucrecia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lamentable suceso, y casi trágico, ocurrió en la madrugada de este 25 de diciembre en plenos festejos de la Navidad. Un hombre oriundo de Chimbas recibió un tiro y tuvo que ser internado de urgencia.

Lee además
la navidad de los campeones del mundo a meses del mundial 2026
¡Felicidades!

La Navidad de los campeones del mundo a meses del Mundial 2026
personas en situacion de calle celebraron la nochebuena en el hogar papa francisco
Navidad

Personas en situación de calle celebraron la Nochebuena en el Hogar Papa Francisco

Se desconoce el móvil de esta agresión, pero fuentes del caso informaron que ocurrió alrededor de las 2 horas en el interior de la conocida Villa Lucrecia. El herido, de 37 años fue atacado con un arma de fuego y recibió un disparo en una de sus piernas.

Todo indica que el damnificado tenía un problema con el autor del hecho, los detalles no han trascendido, pero en este momento personal policial, en conjunto con la fiscalía de Alejandro Mattar de UFI Genérica, están tratando de dar con el atacante.

El hecho ocurrió antes de las 2 de la madrugada y la policía tomó conocimiento del caso (tras el llamado al 911) alrededor de las 2:30 horas.

El hombre de 37 años fue asistido en el hospital y según fuentes del caso, su vida no correría riesgo.

Temas
Seguí leyendo

¡Escuchá el capítulo XXIX de Historias del Crimen en Spotify! La Navidad más oscura de los vecinos de Trinidad

Entre la unión familiar y la melancolía: el complejo mapa emocional de los sanjuaninos en Navidad

Qué regalos traerá Papá Noel a San Juan: los juguetes más elegidos y los pedidos de los adultos

"Milagro de Navidad": Gioja fue dado de alta después de 5 días en el sanatorio

Navidad llovida en San Juan: emiten alerta por tormentas con granizo ¿en qué departamentos?

Milei saludó reivindicando su gestión: "Feliz Navidad en libertad"

En San Juan, alertaron sobre el uso de pirotecnia con ruidos y piden empatía

El Gobierno de San Juan organiza una cena especial para compartir Navidad con las personas en situación de calle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El incendio de una palmera generó preocupación en Rawson. Creen que el siniestro se inició como consecuencia del uso de pirotecnica.
Susto

Una palmera se incendió y causó preocupación entre vecinos de Rawson: sospechan que fue por pirotecnia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud
Solidaridad

Vende semitas en un rincón inhóspito de San Juan y pide ayuda desesperada por un problema de salud

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco
Tragedia

Muere un hombre tras caer de su bicicleta en Angaco

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar
Máxima tensión

Tras un amplio operativo, el hombre que escaló la antena de Radio Colón decidió bajar

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas
Operativo

Publicó el botín en Facebook y la Policía lo fue a buscar a Chimbas

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

Te Puede Interesar

En detalle, cómo son los nuevos paradores que ya se pueden usar en el Dique Punta Negra.
Para disfrutar el verano

En detalle, conocé las características de los nuevos miradores del Dique Punta Negra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado
Violencia

Navidad furiosa en Chimbas: le dieron un tiro a un hombre y terminó internado

Juan Manuel Vizcaíno y Fabián Noriega, los integrantes de Limbo, durante una presentación en Buenos Aires. video
Balance más que positivo

Limbo le baja la persiana a un 2025 entre inteligencia artificial, viajes y estrenos

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan
Relevamiento veraniego

El piletazo en este verano, ¿más caro?: cuánto cuestan las entradas a los campings municipales de San Juan

El incendio de una palmera generó preocupación en Rawson. Creen que el siniestro se inició como consecuencia del uso de pirotecnica.
Susto

Una palmera se incendió y causó preocupación entre vecinos de Rawson: sospechan que fue por pirotecnia