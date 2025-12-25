En San Martín: discutió con los sobrinos de su pareja y lo agredieron a piedrazos

Varias peleas familiares se registraron durante la madrugada de este jueves tras los festejos de Navidad. En esta ocasión, un hombre -de 45 años- denunció que fue atacado a piedrazos por los sobrinos de su pareja.

Según la denuncia de la presunta víctima, este hecho ocurrió en el departamento San Martín alrededor de las 2:30 horas. Él, su pareja, y diferentes familiares se encontraban en un domicilio ubicado por calle Nacional, y por razones que no salieron a luz, los sobrinos de su pareja lo habrían agredido.

Fuentes policiales dijeron que estos comenzaron a arrojarle pedradas y algunas de ellas impactaron en su rostro. Lesiones que fueron constatadas por los efectivos de comisaría 19na, quienes fueron los que trabajaron en la escena del incidente.

La denuncia fue radicada y quedó en manos de la fuerza. Los presuntos agresores serían dos y el damnificado les dijo a las autoridades quiénes serían.