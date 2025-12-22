lunes 22 de diciembre 2025

San Martín

Villa San Isidro ya tiene nueva subcomisaría

Marcelo Orrego inauguró este lunes el edificio que busca fortalecer la seguridad y mejorar la atención policial en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego inauguró la subcomisaría San Isidro, ubicada en la Villa San Isidro, departamento San Martín, una obra clave para fortalecer la seguridad y mejorar la atención policial en la zona. Con esta nueva dependencia, el Gobierno provincial amplió la infraestructura destinada a la prevención del delito y a una respuesta más cercana a los vecinos.

Con esta inauguración, la Provincia busca dar un paso más en el fortalecimiento del sistema de seguridad en San Martín, acercando el Estado a los barrios y mejorando la capacidad operativa de la fuerza policial.

image

El edificio fue construido con sistema tradicional de mampostería y hormigón armado, utilizando ladrillo común y ladrillón, losas y estructura de HºAº. Los cielorrasos tuvieron terminación de yeso y cielorraso aplicado a la cal. La cocina y los sanitarios fueron revestidos con cerámica hasta la altura de losa, mientras que el sector de cochera se resolvió con estructura de hormigón armado y cubierta metálica. En el exterior se aplicó revestimiento plástico y, en amplios sectores, ladrillo visto con junta sellada; los pisos exteriores se ejecutaron en hormigón alisado.

La subcomisaría contó con un área de requisa y dos calabozos con piso epoxi, pensados para optimizar el desgaste y el mantenimiento. Los interiores se resolvieron con muros de ladrillón cerámico armado, revoque fino y cielorraso a la cal. Los calabozos dispusieron de núcleo sanitario con artefactos antibandálicos.

En cuanto a su funcionamiento, el edificio incluyó hall de acceso, sala de espera con baño público y para personas con discapacidad, área de informes, logística, sumario, oficina para comisario con baño privado, depósito, archivo, acceso de servicio, sector de requisa y calabozos con sanitario. Además, contó con un área de servicios con acceso vehicular y cochera techada. La superficie total construida fue de 350,84 metros cuadrados.

Apuesta a la seguridad

Durante el acto, Orrego destacó: “Esta es una obra anhelada que hoy se hace realidad, fruto de una decisión política pensada para proteger y cuidar a la familia sanjuanina, desde la prevención y el combate del delito, pero también desde una mirada humana hacia quienes integran la Policía de San Juan. Tengo un profundo respeto y reconocimiento por cada hombre y mujer de la fuerza, y voy a estar siempre a su lado, redoblando esfuerzos con más recursos humanos, económicos e infraestructura, porque la seguridad es uno de los pilares centrales junto a la educación y la salud. Si trabajamos unidos, cuidándonos entre todos, no hay obstáculo que no podamos superar”.

Acompañaron al gobernador la intendenta de San Martín, Analía Becerra; secretario de Seguridad, Enrique Delgado, y demás funcionarios provinciales y departamentales.

