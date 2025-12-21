domingo 21 de diciembre 2025

Quién podrá defendernos...

En cinco horas, dos policías sanjuaninos fueron asaltados con armas blancas

En Pocito, asaltaron y acuchillaron a un agente que viajaba en auto. Más tarde, en Médano de Oro, atacaron a una mujer policía que estaba con su novio y le robaron la moto.

Al asalto que se conoció al mediodía, en el que un agente de la Policía de San Juan fue acuchillado en un cruce de calles de Pocito, se reveló que otra integrante de la fuerza fue asaltada junto a su novio en la puerta de una vivienda de Rawson. Los dos hechos se produjeron con pocas horas de diferencia y tuvieron como denominador común la utilización de cuchillos por parte de los delincuentes.

El primer ataque ocurrió alrededor de las 0.30 del domingo, en la intersección de calle Mendoza e Independencia, en Pocito, jurisdicción de la Comisaría 6ª. A esa hora, el agente Daniel Vargas, de la Unidad Operativa Ansilta, se dirigía a tomar servicio a bordo de un Fiat Punto y fue interceptado por dos delincuentes, según su denuncia.

No se brindaron mayores detalles, pero presuntamente se detuvo en ese cruce de calles y uno de los ladrones lo amenazó con un cuchillo. En ese momento se produjo un forcejeo y el desconocido le propinó un puntazo en el antebrazo izquierdo. Luego, huyó con su celular en compañía de su cómplice. El agente Vargas debió ser trasladado al hospital a raíz de la profunda herida, señalaron fuentes policiales.

Horas más tarde, cerca de las 5 de la mañana, se denunció un segundo ataque contra otra integrante de la fuerza. La agente Maira Agüero, quien presta servicio en la Subcomisaría Médano de Oro, manifestó que fue asaltada cuando se encontraba en la puerta de su casa, en el barrio Buenaventura Luna, en Rawson. La mujer estaba en compañía de su novio, de apellido Malla, cuando sufrió el ataque.

Según la denuncia, un delincuente los sorprendió en el frente del domicilio y, tras colocarle un cuchillo en el cuello a Malla, le sustrajo una motocicleta Mondial Max 110 cc, de color azul, para luego darse a la fuga. En este caso intervino la dependencia policial de la zona y se dio participación al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

