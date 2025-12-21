Motociclista perdió el control y se estrelló contra una rotonda en Rivadavia

Un nuevo siniestro vial se registró este domingo en Rivadavia , en inmediaciones del RIM 22, y tuvo como saldo a una joven motociclista herida, quien debió ser trasladada de urgencia al hospital para su evaluación médica.

El hecho ocurrió en la intersección de Ruta 60, conocida como Ruta del Sol , y Teniente Galíndez, cuando una mujer de 23 años circulaba a bordo de una motocicleta 110cc en sentido oeste–este. Por motivos que aún son materia de investigación, la conductora perdió el control del rodado, se pasó de largo en la rotonda y terminó su recorrido en el espacio verde del lugar.

Producto del impacto, personal de emergencias asistió a la motociclista herida y dispuso su traslado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. Allí fue diagnosticada con Traumatismo Encéfalo Craneano y raspones en el rostro, aunque fuentes médicas confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal policial, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las causas del accidente y determinar si intervinieron otros factores en la maniobra que derivó en el siniestro.