Horror en Pocito: un corral se incendió y un caballo de carreras murió calcinado

Un encuentro familiar que transcurría con normalidad terminó en tragedia este domingo en Pocito , cuando un incendio desatado en un corral, supuestamente por brasas mal apagadas de un asado, se cobró la vida de un caballo de carreras muy querido por su familia.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Labrador, entre calles 8 y 9. Según se informó, tras el almuerzo el dueño de casa se ausentó por unos minutos para realizar una compra y, al regresar, advirtió que el fuego se había propagado rápidamente por el terreno.

Las brasas encendidas, sumadas al viento y al pasto seco, habrían sido el detonante del siniestro, que avanzó sin control hacia el corral donde se encontraba el equino, al que llamaban Trueno Sen. Al notar la situación, los presentes intentaron rescatar al animal, pero el caballo, asustado por las llamas y el humo, comenzó a correr en círculos dentro del perímetro cercado.

Pese a los desesperados intentos por salvarlo, el animal fue alcanzado por el fuego y murió en el lugar, generando una profunda conmoción entre los integrantes de la familia, quienes lo consideraban parte fundamental de su vida cotidiana y deportiva.

Además de la pérdida del caballo de carreras, el incendio provocó daños materiales en la estructura del corral. Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Pocito, que lograron controlar el foco ígneo y evitar que se extendiera a otras zonas de la propiedad.