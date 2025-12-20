sábado 20 de diciembre 2025

Procedimiento

Recuperaron una moto robada tras un operativo en Villa Hipódromo

El rodado tenía pedido de secuestro por un robo cometido en Rawson. El conductor abandonó la moto y escapó al advertir la presencia policial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-20 at 15.29.17

Personal de la Brigada de Investigaciones Oeste, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, logró recuperar una motocicleta que había sido robada en el departamento Rawson, durante un operativo realizado en el interior de Villa Hipódromo.

El procedimiento se dio mientras los investigadores desarrollaban tareas de prevención y observación en la zona. En ese contexto, detectaron a un sujeto que circulaba de manera sospechosa en una motocicleta tipo 110 c.c., de color dorado, por lo que intentaron entrevistarlo para su identificación.

Al advertir la presencia policial, el individuo abandonó el rodado en movimiento y se dio a la fuga a pie, ingresando a un domicilio y escapando por los fondos hacia otras viviendas, lo que dificultó su aprehensión inmediata.

Con el objetivo de resguardar la seguridad de terceros, el personal policial trasladó la motocicleta hasta la sede correspondiente. Allí se constató que el vehículo presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 7 de diciembre, en el marco de una causa por el delito de Robo, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad.

Por disposición del fiscal de turno, se procedió al secuestro formal del rodado para avanzar con las actuaciones legales, mientras continúa la investigación para dar con el autor del hecho.

