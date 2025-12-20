sábado 20 de diciembre 2025

Este sábado

Operaron a Cristina Kirchner por un cuadro de apendicitis en una clínica porteña

La ex presidenta fue atendida primero en el departamento en el que cumple prisión domiciliaria, pero los médicos decidieron realizarle estudios más exhaustivos en el Sanatorio Otamendi. La Justicia autorizó el procedimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristina Kirchner fue autorizada a salir al balcón mientras cumple con la prisión domiciliaria.

Cristina Kirchner fue autorizada a salir al balcón mientras cumple con la prisión domiciliaria.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires para una evaluación médica exhaustiva tras presentar una dolencia abdominal. Allí fue operada por un cuadro de apendicitis, confirmaron fuentes cercanas a la exmandataria a Infobae.

La decisión de trasladar a la ex mandataria se tomó luego de que profesionales de la salud acudieran a San José 1111, el departamento en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una revisión inicial, consideraran necesario realizar estudios adicionales en el centro médico.

El procedimiento se realizó con la autorización judicial correspondiente. Según informaron fuentes cercanas a la ex mandataria, la intervención quirúrgica “salió bien”.

El Sanatorio Otamendi es de la confianza de la ex mandataria dado que fue allí donde concurrió para ser atendida tiempo atrás. En 2021 Cristina Kirchner fue sometida a una histerectomía en la clínica donde habitualmente recibe atención médica, siendo esta la última intervención quirúrgica de la jefa del Partido Justicialista (PJ) que se hizo pública.

En 2013, la exmandataria fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para remover una colección subdural crónica en la cabeza. Un año antes, en 2012, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Además, en distintas ocasiones, Cristina Kirchner permaneció internada varios días en centros de salud del AMBA por patologías de menor gravedad.

A poco de conocerse la nueva intervención quirúrgica a la ex mandataria, los militantes no tardaron en acercarse alrededor del Sanatorio Otamendi. Durante la tarde noche de este sábado, muchos acudieron con carteles y pancartas para expresar su apoyo a Cristina Kirchner quien fue operada de apendicitis. De hecho, una de las primeras banderas en instalarse frente al sanatorio, se hizo con el lema “Nunca caminarás sola”.

Cristina Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Esta semana, la Corte Suprema dejó firme la decisión que le ordenó a la ex presidenta la utilización de una tobillera electrónica.

