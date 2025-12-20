Caso Raúl Tellechea: difundieron las razones por las que el tribunal decidió absolver a los acusados por la desaparición forzada del ingeniero

Luego de 21 años de incertidumbre y un juicio que se extendió por más de dos años, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan dictó los fundamentos de la absolución total para los diez imputados en el caso de la desaparición de Raúl Tellechea. La decisión se basó en una "insuficiencia probatoria" que impidió a las magistradas alcanzar la certeza necesaria para condenar.

Justicia Federal Por una negativa de la querella, los fundamentos del fallo por Raúl Tellechea se leerán en un contexto inusual

La estructura de esta sentencia rompe con el molde habitual de los fallos judiciales. Lejos de la fisonomía tradicional de 'considerandos, pruebas y resolución', el Tribunal presentó un cuerpo principal de 127 páginas que funciona como hoja de ruta para una arquitectura jurídica mucho más vasta, compuesta por seis anexos diferenciados. Esta metodología inédita para que las partes puedan procesar por etapas un volumen de información colosal, donde las juezas reconstruyen minuciosamente cada réplica del juicio y los alegatos antes de volcar sus conclusiones.

Sin duda, el punto más disruptivo de esta reconstrucción es la determinación del tribunal sobre la última vez que Raúl Tellechea fue visto con vida. En un giro que desmorona la cronología de la fiscalía, el fallo otorga plena veracidad al testimonio de una joven que asegura haber visto al ingeniero en el microcentro sanjuanino el 2 de diciembre de 2004. Para el Tribunal, este encuentro, ocurrido cuando Tellechea ya era intensamente buscado desde el 28 de septiembre de ese mismo año, es una pieza clave que desarticula la hipótesis del secuestro en septiembre y sostiene la sentencia absolutoria.

La falta de certeza: El "eslabón perdido" de la acusación

El eje central del fallo reside en que ni la fiscalía ni la querella pudieron probar el momento, modo y lugar de la supuesta privación de la libertad de Tellechea. El tribunal fue tajante al señalar que la acusación se construyó sobre "conjeturas, creencias y suposiciones" en lugar de hechos objetivos.

Testigos clave ignorados: El fallo destaca que al menos cinco testigos, que no tenían relación con los acusados ni entre sí, aseguraron haber visto o interactuado con Tellechea después de la fecha en que la fiscalía decía que ya estaba secuestrado. Estos testigos acudieron de forma espontánea y ninguno notó signos de restricción física en el ingeniero.

La "coartada" que no fue: Para el tribunal, la reunión de la noche del 27 de septiembre de 2004 en la Mutual existió. Las juezas consideraron ilógico que los imputados inventaran una reunión que los acercaba a la víctima en lugar de alejarlos, convirtiéndolos en los últimos en verlo con vida.

Ausencia de prueba estatal: El delito de desaparición forzada requiere la participación o tolerancia del Estado. Sin embargo, el tribunal concluyó que no se probó que los policías acusados desviaran la investigación para encubrir a los directivos.

Raúl Tellechea y la trama financiera en la Mutual

Uno de los puntos más sensibles del fallo aborda la situación del ingeniero dentro de la Mutual del personal de la UNSJ. El tribunal analizó si existía un "móvil" para desaparecerlo y concluyó que la hipótesis de la fiscalía —que lo mataron para silenciarlo— no tenía sustento.

Irregularidades confirmadas: Citando la pericia oficial de la "causa económica", el fallo señala que existen "graves sospechas" de que Tellechea pudo haber cometido delitos en perjuicio de la Mutual. La perito oficial Paola Ginestar detectó que el ingeniero percibió sumas de dinero de forma irregular mediante la adulteración de planillas y firmas.

A espaldas de los directivos: El juez Lanciani, en el fuero provincial, ya había determinado que las maniobras financieras se realizaban en beneficio de Tellechea y a espaldas de las autoridades de la institución.

La denuncia como detonante: Para el tribunal, la denuncia por estafa presentada por la Mutual el 30 de septiembre no fue una maniobra de encubrimiento, sino una reacción ante el descubrimiento de estas irregularidades.

La lectura de fundamentos que no fue

Lo que se perfilaba como una jornada histórica y novedosa para la justicia federal terminó diluyéndose en un escenario de desolación. A pesar de que el Tribunal Oral Federal abrió sus puertas de manera inédita un fin de semana para la lectura presencial de los fundamentos, el despliegue resultó en vano. Mientras las defensas de los absueltos, incluidos Moyano, Del Castillo y Oro, presentaron escritos el viernes informando que no asistirían por no estar obligados legalmente y darse por notificados vía mail, la querella se encontró sola en un edificio que lucía vacío.

Tras una breve audiencia a la que tuvo acceso este diario, el abogado Conrado Suárez Jofré solicitó finalmente omitir la lectura completa, argumentando el enorme insumo de tiempo que demandaría abordar las más de 127 páginas y las dificultades logísticas del propio tribunal. 'Esta parte no solicitó expresamente la lectura', aclaró el letrado a la salida, confirmando que la audiencia que mantuvo en vilo a la provincia durante el sábado no se realizaría, dejando que la notificación electrónica fuera, lo que ocurrió apenas unas horas después.