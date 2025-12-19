viernes 19 de diciembre 2025

Se confirmó

Airbag tocará en el Estadio del Bicentenario en San Juan

La banda de los hermanos Sardelli anunció su regreso a la provincia y confirmó fecha, lugar y cómo será la venta anticipada de entradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
airbag

El público sanjuanino volverá a encontrarse con Airbag en vivo en abril. La banda de rock nacional anunció que el próximo 18 de abril se presentará en el playón del Estadio del Bicentenario, como parte de una gira que marcará su reencuentro con distintas provincias del país.

La noticia fue difundida por el propio grupo a través de sus redes sociales, donde confirmaron que San Juan está incluida en el nuevo recorrido que los llevará también por otras plazas del interior argentino. De este modo, los hermanos Sardelli regresarán a la provincia para ofrecer un show que promete potencia, clásicos y material reciente.

Días atrás, Guido Sardelli ya había dejado entrever la posibilidad del regreso durante una charla en un canal de streaming, cuando comentó que la banda tenía ganas de “activar” y volver cuanto antes a las ciudades que habían quedado fuera del calendario anterior.

image

En cuanto a las entradas, se informó que habrá una preventa exclusiva el lunes 22 de diciembre para clientes del Banco San Juan, mientras que la venta general comenzará el martes 23 de diciembre. Por el momento, no se difundieron detalles sobre los precios de los tickets.

Desde el entorno del grupo explicaron que la elección de San Juan responde a una deuda pendiente con varias provincias que no pudieron visitar durante el año, entre ellas La Rioja, Catamarca, Mendoza, Tucumán y San Luis, que ahora formarán parte del nuevo tramo de la gira.

Así, Airbag confirma su regreso a San Juan con una fecha ya marcada en el calendario y la expectativa de un recital que volverá a convocar a miles de fanáticos del rock nacional.

