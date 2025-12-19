viernes 19 de diciembre 2025

Impacto

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada

La decisión fue adoptada por las autoridades chilenas tras evaluaciones de seguridad vial, indicó un portal trasandino. Aunque el corredor sigue habilitado para turistas y buses, el cruce de carga pesada quedó descartado por esta temporada pese a las expectativas binacionales de avanzar hacia un paso comercial, expresó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Paso de Agua Negra volvió a posicionarse este verano como un corredor clave para la integración entre San Juan y la Región de Coquimbo, aunque con una limitación importante. Durante la actual temporada no se permitirá el tránsito de camiones de carga por razones de seguridad vial.

Según informó este viernes el diario chileno El Día, la decisión fue adoptada por las autoridades responsables del complejo fronterizo tras evaluar las condiciones del camino y los recursos necesarios para garantizar un traslado seguro de vehículos pesados. De este modo, quedó descartada la posibilidad de repetir el histórico cruce comercial que se había concretado el verano pasado.

Hace exactamente un año, el paso del primer camión de carga por Agua Negra había sido celebrado como un hito binacional. En aquella ocasión, un vehículo proveniente de San Juan transportó más de 10 toneladas de harina hacia la ciudad de Vicuña, en un viaje que se desarrolló sin inconvenientes y que funcionó como prueba piloto para medir la viabilidad del corredor comercial.

Ese ensayo había dejado buenas conclusiones en cuanto al estado del camino y a los controles fronterizos, además de reflejar el trabajo conjunto entre las autoridades de San Juan y Coquimbo para potenciar el intercambio económico. Sin embargo, este año el escenario es distinto y, de acuerdo a los análisis técnicos realizados, permitir nuevamente la circulación de camiones implicaría riesgos que hoy no se consideran aceptables.

Pese a esta limitación, el medio trasandino afirmó que Marcelo Orrego y el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, coincidieron en la importancia estratégica del paso y en la necesidad de seguir avanzando para consolidarlo a futuro como una alternativa real al corredor de Los Libertadores. Desde el lado chileno, Juliá remarcó que se continúa trabajando para completar la pavimentación de los 56 kilómetros que aún restan hasta el límite con Argentina, con el objetivo de garantizar una ruta más segura y eficiente.

En la misma línea, el portal chileno dio a conocer que Orrego subrayó que San Juan es uno de los principales productores de cal de alta calidad y que gran parte de esa producción se exporta a Chile, por lo que el desarrollo del corredor resulta fundamental. Según El Día, el mandatario explicó que del lado argentino restan 33 kilómetros sin pavimento consolidado y que se están realizando gestiones ante Vialidad Nacional para avanzar con esas obras.

Traslado inviable por seguridad

No obstante, las autoridades chilenas fueron claras al señalar que, en las actuales condiciones, el tránsito de camiones no es viable. El encargado del Complejo Fronterizo Agua Negra, Mauricio Compan, explicó que tras las evaluaciones realizadas junto a Carabineros de Chile y Vialidad de ambos países se determinó que el paso de vehículos pesados representa un riesgo, principalmente en sectores donde la calzada es angosta y presenta curvas cerradas.

Además, detalló que el traslado de camiones requiere escoltas policiales tanto en Chile como en Argentina para proteger a los vehículos menores, algo que hoy resulta complejo desde el punto de vista operativo y de seguridad. Por ese motivo, si bien se habilitó el paso para vehículos particulares y buses de pasajeros -incluso con nuevas líneas en funcionamiento-, la carga comercial quedó descartada para esta temporada.

